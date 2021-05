Už je to 31 let, co rodák z Rigy vychytal Sovětskému svazu titul mistrů světa.



Pnutí mezi Lotyši a Ruskem či jeho přívrženci zase sílí, vyhošťují se diplomaté, stahují se vlajky. Nejspíš je vhodná chvíle připomenout si i příběh jednoho z nejslavnějších obyvatelů země, která zrovna hostí světový šampionát.