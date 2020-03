České manévry v nejisté době a Říhova soupiska, jakou svět neviděl

dnes 12:00

Zatímco jeho vrstevníci se rozkoukávali na střední škole, on hrál v extralize. Za měsíc oslaví 23. narozeniny, v NHL zároveň kroutí už čtvrtou sezonu. Přestože Pavel Zacha nesporně patří mezi nejpozoruhodnější české hokejové naděje za poslední roky, v seniorské reprezentaci svůj um ještě neukázal. Brzy by se to mohlo změnit.