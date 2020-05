HOKEJ U LEDU: Říha dumá. Ruský kokain? Asi jsme do toho měli víc šlápnout

Nejhezčí zápas, který jsem vedl:

„Hned ten první se Švédskem (5:2). Mělo to úroveň semifinále mistrovství světa, úžasný boj, výborný výkon z naší strany.“

Trenéři vzpomínají iDNES.cz osloví bývalé reprezentační trenéry, kterým pokládá stejné dotazy. Jako první odpovídá Miloš Říha, který vedl český tým na MS 2019.

Porážka, kterou bylo nejtěžší skousnout:

„Samozřejmě s Rusy (2:3 po nájezdech) v zápase o třetí místo, kde jsme byli lepší. Měli jsme 50 střel, což snad proti Rusům nikdy nebylo. Medaile byla blízko. I když si myslím, že kdybychom po mistrovství světa trošku právně zabojovali, mohli bychom ji mít touhle cestou. Když se objevil pozitivní test Kuzněcova, dalo se do toho asi šlápnout víc a třeba by to vypadalo jinak.“

Ruský útočník měl po utkání o bronz pozitivní test na kokain. Kuzněcov vyfasoval čtyřletý distanc od IIHF, výsledek se ale neměnil.

„Přitom měl podíl, pomohl zápas rozhodnout. Když se běží štafeta na lyžích a jeden z členů má pozitivní nález, seberou ji celému týmu. Myslím, že je jedno, jestli ho tvoří čtyři, nebo dvacet lidí. Až potom jsme se o tom bavili, že to šlo nějak řešit. Když ale nikdo nic neřekne, hokejová federace to řešit nebude, protože by si jen přidělávala problémy.“

Hokej u ledu Poprvé od druhé světové války se stalo, že se nekoná mistrovství světa v hokeji. Tentokrát byl sportovní svátek, který mělo hostit Švýcarsko od 8. do 24. května 2020, zrušen kvůli pandemii nového typu koronaviru. Redaktoři serveru iDNES.cz proto po tuto dobu připravili unikátní obsah - seriál Hokej u ledu, jenž nabídne historická ohlédnutí, analýzy, rozhovory a komentáře. Předchozí díly čtěte ZDE

Hráč, v nejlepší formě, kterého jsem vedl:

„Začátek turnaje měli všichni kluci z NHL neskutečný. Třeba Voráček byl úžasný, potom u spoustu z nich přišel trochu pád. Ale z celkového pohledu odehráli všichni skvělý šampionát, je těžké hodnotit jednotlivce.“

Největší překvapení, které jsem zažil?

„Snad stejně jako všechny ostatní mě nejvíc překvapil Filip Hronek, kterého taky vyhlásili nejlepším obráncem turnaje.“

Věc, kterou bych udělal jinak:

„Komplikovaná otázka. Jsem člověk, který se nerad vrací do minulosti. Byl to pro nás trenéry první velký turnaj. Já jako hráč jsem byl akorát v reprezentačním béčku, moc jsem nevěděl, do čeho jdu.“

Nejlepší věc a rozhodnutí, které jsem udělal:

„To přece nemůžu říkat, ne?“ usměje se Říha. „To musí posoudit jiný. Já bych odpověděl asi jedině tehdy, kdybychom na penalty proti Rusům postavili někoho, kdo nájezd promění.“