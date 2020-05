HOKEJ U LEDU: V roce 2004 jsme dojeli na parádu, ale nelituju, tvrdí Lener

Lener vedl národní tým na mistrovstvích v letech 2003 a 2004. Poprvé neuspěl v bitvě o bronz se Slovenskem, podruhé přišlo ještě větší zklamání - na domácím turnaji v Praze hvězdná skvadra nešťastně vypadla už ve čtvrtfinále s Američany.

Tým soupeře po většinu zápasu přehrával, jenže nakonec selhal při penaltách. „Řeknu to takhle: myslím, že jsem založením pozitivní člověk a přes to všechno jsem rád, že jsme hráli takový hokej, byť v play off s ním dokážou uspět snad jen Rusáci,“ říká Lener.

Trenéři vzpomínají iDNES.cz osloví bývalé reprezentační trenéry, kterým pokládá stejné dotazy. Jako první odpovídal Miloš Říha, který vedl český tým na MS 2019. Nyní pojedeme podle časové osy a jelikož Ivan Hlinka, Luděk Bukač a Josef Augusta už nežijí, tak přichází řada na Slavomíra Lenera.



Takže tvrdíte, že tato sázka byla nejlepší, i když natěšené Česko stála medaili?

Ano. Je dobře, že jsme nehráli žádného zanďoura, ale aktivní hokej. Celoročně jsme s touhle taktikou měli velice dobré výsledky, vyhráli jsme velká procenta zápasů. Bylo to pro diváky. Tuhle hru mi připomněl nároďák loni na Slovensku, tohle je český hokej. Naordinovali jsme ho pro tehdejší kluky, kteří to měli v krvi. Nenutili jsme je k žádným defenzivám nebo stylu hry, který neměli v sobě. Jasně, v play off je to trochu o něčem jiném - o tvrdé disciplíně, neprostupnosti a schopnosti postoupit dál. Nakonec jsme na to dojeli, ale nemrzí mě to. Styl hry, který jsme ty dva roky předváděli, byl parádní.

Zůstaňme tedy na pozitivní lince: řekněte, který zápas byl pod vaším vedením nejhezčí?

Nejsem ten, který by zpětně hledal nostalgii, ale pamatuju si určitě zápas v Praze 2004 s Kanadou. Ať to bylo, jak to bylo, tak to byl z naší strany asi nejpovedenější duel. Neřekl bych, že to Kanada podcenila, i když před čtvrtfinále prohrála jasně 2:6. Znám je, oni nechtějí prohrávat. Byla to obrovská show. A teď se mi vybavuje i čtvrtfinále s Ruskem o rok dřív.

Myslel jsem si, že to řeknete. Vyhrálo se 3:0.

To byl opravdu důležitý a krásný zápas. Měl všechno, i když nepadalo moc branek.

Bylo tehdy překvapení, že jste ho zvládli.

Jistě, Rusové byli favoriti, byli hodně namyšlení. Tam se to povedlo.

A když to vezmeme z druhé strany - nejhorší byla zmiňovaná prohra ve čtvrtfinále s USA?

Byla nejtěžší vzhledem k očekávání, jinak byly zápasy, které se nepovedly víc třeba herně, takticky nebo složením sestavy. Prohra na nájezdy po té show, kterou jsme v Praze předváděla , byla nejnešťastnější. Bolela nejvíc, protože lidi byli připravení na finále. Sám jste viděl, jak se zápas vyvíjel.

Hokej u ledu Poprvé od druhé světové války se stalo, že se nekoná mistrovství světa v hokeji. Tentokrát byl sportovní svátek, který mělo hostit Švýcarsko od 8. do 24. května 2020, zrušen kvůli pandemii nového typu koronaviru. Redaktoři serveru iDNES.cz proto po tuto dobu připravili unikátní obsah - seriál Hokej u ledu, jenž nabídne historická ohlédnutí, analýzy, rozhovory a komentáře.

Ukázalo se, jak je sport nevyzpytatelný?

Přesně tak. Můžete hrát dobrý hokej, ale stačí jeden gól a všechno se otočí. Rok potom se ve Vídni všechno zrcadlově obrátilo. Asi je to spravedlivě vybalancovaný, aby těch vítězství nebylo moc. Často si stěžujeme, že systém play off není spravedlivý, ale často jsme díky němu dokázali překvapit favorita a dojít až ke zlatu. Ať se hraje jakýkoli systém, tak je to pro všechny stejné.

Mrzely vás tehdy nějaké reakce od lidí?

Mě to obrovsky mrzelo i kvůli předchozímu roku, kdy jsme dokázali postoupit přes Rusáky, ale pak neuhráli bronz se Slováky. Chtěli jsme si jít pro medaili. Co si pamatuju ale hodně, bylo, jak po prohře na penalty bylo nějakou dobu v aréně úplné hrobové ticho. Vypadalo to jako věčnost. Pak začali lidi tleskat. To beru jako ocenění pro mužstvo, že do toho dali kluci všechno. Hráli jsme pořád aktivní hokej, ale prostě to nevyšlo. A dozvuky? Vždycky se najde někdo, kdo vám pošle nepříjemný vzkaz, ale převažovaly pozitivní zprávy. Možná je to i tím, že tehdy ještě nefungovaly sociální sítě.

A jak vás mrzela prohře v bitvě se Slovenskem o rok dřív?

To byl nepovedený zápas z úplně jiné kategorie. Mužstvo podle mě nevzalo všechno na sto procent. Neříkám, že by to kluci podcenili - každý chtěl medaili - ale něco tam v podvědomí hrálo, že ten zápas může být v pohodě, protože jsme dostali papírově nejlehčího soupeře. A když říkám všichni, tak do toho patří nejen hráči, ale i trenéři. Bylo v ovzduší cítit, že jsme nebyli správně naladění.

Mysleli jste si, že Slováky prostě porazíte.

Neříkali jsme to nahlas, ale v podvědomí máte, že hrajete se Slovenskem. Když hrajete proti Kanadě nebo Švédsku, tak vás to automaticky nastaví. Vůle porazit favorita byla určitě větší na straně Slovenska.

Kdybyste měl jmenovat hráče s nejlepší formou, kterého jste vedl, kdo by to byl?

Já bych dal určitě Roberta Reichla.

Většina by řekla jiné jména. Proč si ceníte zrovna jeho?

V týmu byl Jarda Jágr, ale já mám prostě k Robertovi osobnější vztah a hrozně si cením, co dělal v kabině pro mužstvo. Uměl zápas rozhodnout, uměl kluky i vyhecovat, když se nedařilo. Uměl za to vzít, když bylo potřeba a nechtěně pomoct trenérům. To je strašně cenné. Když vám nejde kabina, tak můžete zvolit jakoukoli taktiku nebo systém, ale stejně s tím nic neuděláte.

Čím to, že ostatní Reichla tolik brali? Musí se takový hráč narodit s určitou vůdčí vlastností, charismatem? Čemu byste přisuzoval, že měl takovou auru?

On se k tomu vypracoval a byl k tomu vlastně donucený. Znám ho z Calgary, kde jsme spolu byli tři roky. Tam nebyl vůbec tolik uznávaný a nedostával pozici, kterou si zasloužil. Když se pak vrátil domů, tak o to víc využíval k motivaci zkušenost z NHL. Něco jako: My vám ukážeme! Tohle přenášel na mužstvo. S tím se nenarodíte, tohle ve vás postupně zraje. Jmenoval bych ale i další hráče. Martin Straka byl úžasný.

Zrovna z Martina Straky byl cítil podobný typ vůdcovství.

Působí na mužstvo podobně. Martin byl pro mě strašně důležitý, když jsme dělali přípravu nebo hodnocení utkání. Byl k dispozici, řekl vám upřímně, jak to vidí on. Co by udělal jinak. Byl bezprostřední, otevřený, férový.

Takže je asi dobře, že Reichel i Straka byli nebo jsou u současné reprezentace jako asistenti, viďte?

Určitě. Za mě tam jednoznačně patří.

Jak vlastně tehdy na mužstvo působil Jágr? Držel se spíš stranou, když byli v kabině borci jako Reichel a Straka?

Do kabiny vidíte do určité chvíle - je nepsané pravidlo, že o přestávce necháme sedm osm minut mužstvo v klidu, aby si to hráči vyříkali. A já nejsem z těch, který by chodil a vyptával se, co tam kdo řekl. Pak tam přijdete, něco řeknete a vidíte, jak hráči reagujou. Jediné místo, kde jsme viděli, co si kluci říkají, bylo na olympiádě v Naganu, protože jsme kamrlík měli hned za rohem a byl propojený skoro s kabinou. Pokud jde o Jardu, tak neskutečně vyspěl. Ze začátku ho to v reprezentaci brzdilo, protože se hodně staral o tým. Nechci říct, že by dával stranou individuální výkon. Dokud byl mladý, tak byl drzejší a sebevědomější v dobrém smyslu slova a dokázal sám zápasy rozhodovat. Když už byl starší a zkušenější, tak se víc staral o mužstvo. Ale pořád se nemohl prosadit. Všechno zlomil až gól, který dal Americe v Naganu. Najednou jeho role v národním mužstvu dostala úplně jinou dimenzi a všichni věděli, že to je on. Tohle předvedl i na MS 2015 v Praze. Rozhodoval sám a přitom se ještě staral o mužstvo. Stejně zářil v Bratislavě 2011 a neskutečnou práci odvedl v kabině na zlatém MS 2010.

Co byste s odstupem udělal na reprezentační střídačce jinak?

Určitě bych určil jiné hráče na penalty ve čtvrtfinále s Amerikou.

Kdo tam měl jít?

Tehdy jsme sázeli na to, kdo chce jít, kdo se na to cítí. Měli jsme poslat na led ty, o kterých jsme byli přesvědčení, že gól můžou dát.

Nebudu se vás ptát, koho byste z tehdejších exekutorů vyndal, ale kdo tam chyběl?

Martin Ručinský. Jednoznačně. Ale víte, koho jsem tam měl dát nejvíc?

Ne.

Martina Hamrlíka.

Vždyť nebyl v nominaci.

Ale měl v ní být!

Vždyť jste ho nenominoval.

Ale chtěl jsem, jenže on ne. Říkal, že na to nemá. Už jenom kvůli těm penaltám, kdyby tam byl... Jak on jezdil vždycky od manťáku! Jak překvapili Američani nás, tak by zase překvapil on je. Kvůli těm penaltám tam fakt měl být.

To je zvláštní, že se mu nechtělo, když měl v týmu i bratra Romana.

No právě, na to jsme docela sázeli! Martin je parádní kluk, ale bohužel.