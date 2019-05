Švýcaři po roce trýznili Švédsko. Mohou navázat na senzační stříbro?

S tím už se ale v posledních letech víceméně počítá. Švýcarsko vždy stavělo na kvalitní hře zadních řad, k tomu se postupně přidávají individuální tahouni v ofenzivě. Kevin Fiala, Nico Hischier, Sven Andrighetto. To jsou namátkou útočné hrozby, které zatápějí i těm největším favoritům šampionátu.

K nim si připočtěte zkušené beky Josiho, Webera a Genazziho v kombinaci s mladým Forou, kterým kryjí záda gólmani Genoni a Berra. Vyjde vám vyvážená parta, která má potenciál obstát ve všech směrech.

„Mají tým plný talentovaných hokejistů. Hrají ve vysoké rychlosti, pokaždé dokážou něco vytvořit,“ chválil protivníka švédský útočník Patric Hörnqvist, který měl přitom během hry na Švýcary velkou pifku. Pošťuchoval se s nimi, provokoval, přesto po utkání uznal jejich sílu.

Kdo ví, jak by zápas nakonec dopadl, nebýt švédského útočníka Williama Nylandera. 23letý útočník Toronta, který se v této sezoně nejvíce zviditelnil podzimním stávkováním kvůli nové smlouvě, předvádí v Bratislavě to nejlepší ze svého hokejového umu. Švýcary skolil gólem a dvěma asistencemi, po pěti odehraných duelech navíc vede bodování turnaje s 13 body (4+9).

Bez pilného Nylandera a jeho milimetrově přesných pasů by ale dost možná všechny tři body brali hráči s helvétským křížem na prsou. To by znamenalo druhé místo ve skupině B, jen o skóre v závěsu za lídrem z Ruska, kterého Švýcaři vyzvou v souboji o čelo už v neděli večer.

„Z porážky jsme zklamaní, před soubojem s Rusy budeme muset vyladit nějaké detaily. Ale ukázali jsme, že umíme držet krok i se silným týmem,“ zmínil obránce Joel Genazzi, že předchozí triumfy Švýcarů byly přece jen nad papírovými outsidery.

Švédové udolali Švýcarsko Zpravodajství

Zato finiš základní skupiny B bude pro Švýcarsko pořádně náročný. Po Švédech a Rusech je čeká poslední střetnutí před čtvrtfinále v úterý od 12:15 proti české reprezentaci.

To už byl měl za Švýcary poprvé na turnaji nastoupit útočník Nino Niederreiter, který přicestuje po vyřazení Caroliny z play off NHL. „El Nino“, který byl součástí loňského stříbrného kádru, dodá ofenzivě před klíčovou fází turnaje zkušenosti a rozšíří ofenzivní potenciál. Bude také chtít zapomenout na trpký konec rok starého finálového rozstřelu, kdy po jeho neproměněném nájezdu slavili Švédové své druhé zlato v řadě.

MS v hokeji 2019 Program a výsledky

A ještě jeden silný švýcarský hráč stojí za zmínku. Jsou jím tradičně fanoušci, díky jejichž burácivým chorálům nabude pokaždé hokejová hala pro necelých 10 tisíc diváků dojmu fotbalové arény s několikanásobně větší kapacitou.

„Před takovým publikem je radost hrát. I když nás Švédové místy přehrávali, díky motoru z tribun jsme se jim dokázali vyrovnat,“ vážil si hlasité podpory příznivců Genazzi.

Jeho tým se zatím fandům odvděčuje nadstandardními výkony. Kde skončí cesta Švýcarů letos?