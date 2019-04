Švýcarské hokejisty posílí na MS obránci Josi a Weber z Nashvillu

Osmadvacetiletý Josi byl s 56 body za 15 branek a 41 asistencí z 82 utkání devátým nejproduktivnějším obráncem základní části NHL. V play off přidal v šesti duelech neúspěšné série 1. kola s Dallasem dva góly a stejný počet přihrávek.

Josi byl u zisku stříbra na světových šampionátech v roce 2013 i loni, na kterých Švýcaři vyrovnali historický úspěch z roku 1935. Na turnaji před šesti lety byl vyhlášen i nejužitečnějším hráčem turnaje, nejlepším obráncem a dostal se do All Star týmu.

V roce 2016 si zahrál v barvách Výběru Evropy finále na Světovém poháru v Torontu. Na MS se vydá účastník olympijských her v Soči 2014 už poosmé.

O dva roky starší Weber nastoupil v tomto ročníku za Nashville v 62 duelech a zaznamenal osm bodů za dvě branky a šest asistencí. Do play off nezasáhl. Účastník olympiád z let 2010 a 2014 se představí na světovém šampionátu počtvrté.

Švýcaři budou na MS v úterý 21. května posledním soupeřem českých hokejistů v základní skupině B v Bratislavě.