Švédové si už zajistili 13 posil z NHL. Přijede i gólman Lundqvist

VIDEO Po Columbusu a Islanders je třetím postupujícím celkem z prvního kola play off hokejové NHL...

VIDEO Hokejisté Bostonu uspěli v šestém pokračování série prvního kola play off NHL na ledě Toronta....

Tajemné křeče ho ničily. Byla to bezmoc, vzpomíná Mensator

Bylo to pro něj tehdy zlaté play off od začátku do konce. Jen pár vteřin po zahajovacím vhazování...