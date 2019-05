Na dresech Slováků bude státní znak. Šatan lituje zpolitizování před MS

Celým tématem se zabýval slovenský parlament, ale svaz na jeho rozhodnutí raději nečekal a sám určil, s jakými dresy nastoupí. Rozhodnutí politiků totiž mělo padnout 15. května, šampionát přitom začíná už v pátek desátého. Hrozilo, že by Slováci eventuálně mohli nastoupit ve dvou verzích.

„Diskuse, kterou nové logo reprezentace způsobilo, bohužel došla až do parlamentu. My jsme se rozhodli vyřešit ji za politiky a připravili jsme dresy, které se podobají těm z minulosti. Nám je to jedno a hráči teď potřebují hlavně klid. Ne hádky v parlamentu a hospodách,“ cituje Šatanova slova web hokej.sk.



Oficiální logo, kde jsou místo modrého trojvrší hokejky, bude na ramenou.



Takhle vypadají dresy Slováků pro MS:



„Rozhodli jsme se, že pro celkový klid ve společnosti nastoupíme v dresech se státním znakem,“ dodává prezident slovenského svazu Martin Kohút pro web aktuality.sk.



Miroslav Šatan

„Měli jsme připravené obě verze dresů. Tímto považujeme celou věc za uzavřenou,“ dodává Šatan.

K rozhodnutí se vyjádřil i předseda slovenského parlamentu Andrej Danko: „Veřejně děkujeme prezidentovi (svazu) Martinu Kohútovi a generálnímu manažerovi Miroslavu Šatanovi, že odložili bokem politiku před tímto hokejovým svátkem.“



Češi v nových dresech. Voráčkovi se nelíbí

Oproti Slovákům Češi nastoupí v dresech s novým oficiálním logem (lví hlava), které nahradily ty tradiční s velkým stáním znakem. Logo si svaz zaregistroval i na Úřadě průmyslového vlastnictví tak, aby mohl efektivněji bojovat s padělky.

„Je to o zvyku. Nerušíme státní symboly. I ostatní země používají vlastní symboly,“ vysvětloval v červenci vedoucí hokejového oddělení Petr Nitsche z agentury BPA, která Český hokej marketingově zastupuje.

Už tehdy mnoho hokejistů vyjádřilo nelibost nad změnou. Bývalý brankář Ondřej Pavelec psal o ostudě, jeho kolega Petr Mrázek se vyjádřil, že se mu to nelíbí a útočník David Pastrňák uvedl, že změnu nechápe.

Nejnověji se k situaci vyjádřil kapitán národního týmu Jakub Voráček. „Bylo nám řečeno, ať se k tomu nevyjadřujeme, možná dostanu pokárání, ale jsme v demokracii... Mně se ty dresy prostě nelíbí,“ řekl pro iSport.cz.