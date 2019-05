Slovák Hudáček se vzepřel trenérovi. Schytal kritiku a svá slova upřesnil

Kouč Craig Ramsay po sobotním duelu, v němž Slovensko zvítězilo vysoko 7:1, uznal, že „dát hodně gólů je sice pěkné, ale nechali jsme se trochu unést. Ztratili jsme hodně puků a moc jsme toho vymýšleli. Takhle bychom proti nejlepším týmům hrát nemohli.“

Jak na tuto kritiku zareagoval Hudáček? „Trenér Craig Ramsay byl nervózní z toho, že nehrajeme to, co od nás vyžaduje. Ale my jsme Evropani, Slováci. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Vypadalo to jinak, než chtěl on, ale potěšili jsme diváky.“

Kompletní vyjádření Borise Valábika na adresu Libora Hudáčka „Dovolil si tohle někdy říct Zdeno Chára? Nebo Marián Gáborík, Marián Hossa, hvězdy NHL? U mě by takový hráč dohrál. Ukažte mi jediného trenéra, který by toleroval přiznání hráče, že nebude dělat to, co se po něm chce. Jen kvůli nějaké zvláštní výmluvě, že my jsme Slováci a Evropani.

Ptám se Libora Hudáčka: který z těch gólů byl dosažený krásou? Jsou výsledkem toho, co požaduje trenér Ramsay. Střely, bloky, žádné branky na krásu. U Hudáčka jsem viděl jednu fintičku a ta mu nevyšla. Až se bude jednou sám sebe ptát, proč s takovým talentem, šikovnýma rukama a výborným bruslením nehrál v NHL nebo se neudržel v kvalitnější soutěži, tohle vyjádření bude odpověď.“



V tu chvíli ještě žila slovenská naděje na účast ve vyřazovacích bojích, definitivně ji uhasila až nedělní porážka Německa s USA. Hudáčkovo lehkovážné vyjádření však vzbudilo rozruch ještě předtím a Boris Valábik, v současnosti expert televizní stanice STV, počínání 28letého útočníka Liberce odsoudil.

Hudáček následně vydal prohlášení přes stránky slovenského svazu s tím, že jeho vyjádření bylo médii vyloženo nepřesně. Nechtěl prý naznačit, že by Slováci úmyslně neplnili pokyny trenéra.

„Chtěl jsem jen vtipně poznamenat na účet slovenských hokejistů, že při určitém vedení v zápase se začneme bavit. Pak je samozřejmě trenér s naší hrou nespokojený. To jsme však byli i my, ale aspoň jsme potěšili oko diváka dobrým výsledkem,“ snažil se dovysvětlit své kontroverzní vyjádření Hudáček.