Pálffy se Šatanem budou během MS uvedeni do Síně slávy IIHF

Čtyřiačtyřicetiletý Šatan byl dlouholetým kapitánem národního týmu Slovenska, s nímž dosáhl na zlato z MS v roce 2002, dvakrát i na stříbro (2000 a 2012) a jednou na bronz (2003). V roce 2009 získal s Pittsburghem Stanleyův pohár. V NHL odehrál včetně play off 1136 utkání a připsal si 789 bodů za 384 gólů a 405 asistencí. Hráčskou kariéru ukončil po MS 2014, tři roky poté se stal generálním manažerem slovenské reprezentace.

Již o rok dříve skončil šestačtyřicetiletý Pálffy, jenž byl rovněž u zisku titulu mistrů světa v roce 2002 a bronzu rok poté. Pálffy odehrál v NHL dohromady 708 zápasů s bilancí 338 branek a 394 asistencí. Po odchodu ze zámořské ligy si udělal v sezoně 2006/07 ze zdravotních důvodů roční pauzu, po níž se k hokeji vrátil v dresu rodné Skalice. Znovu pak nehrál v ročníku 2010/11.

Oba shodně dokázali ovládnout kanadské bodování světového šampionátu. Šatanovi se to podařilo dokonce dvakrát, v letech 2000 a 2002, Pálffymu pak v roce 2003.

Dalšími nově přijatými členy budou rovněž šestačtyřicetiletý Švéd Jörgen Jönsson a čtyřicetiletá Kanaďanka Hayley Wickenheiserová. Ve sbírce bývalého útočníka Jönssona je celkem 11 medailí z OH a MS, z toho dvakrát olympiádu (1994 a 2006) i šampionát (1998 a 2006) vyhrál. V jedné sezoně okusil i NHL. Skvělá útočnice Wickenheiserová se stala legendou ženského hokeje, čtyřikrát vyhrála olympiádu a sedmkrát mistrovství světa.

In memoriam bude do Síně slávy IIHF uveden v kategorii budovatelů bývalý reprezentační útočník Sovětského svazu a Kazachstánu a poté kouč národního týmu Kazachstánu, kde se narodil, Boris Alexandrov. Zahynul v létě ve věku 46 let při autonehodě.

Posmrtně se stane členem Síně slávy rovněž Jim Johannson, bývalý útočník a především dlouholetý manažer reprezentace USA i amerického týmu do 20 let, kterému je určena Paul Loicq Award za přínos světovému hokeji. Právě Johannsonovi jsou přičítány úspěchy amerických juniorských týmů. Byl také zodpovědný za stavbu týmů pro olympijské turnaje 2010, 2014 a 2018. Zemřel loni v lednu ve spánku v 53 letech.

Cenu Richarda „Bibiho“ Torrianiho pro hokejistu ze země mimo světovou špičku získal Konstantin Mihajlov. Čtyřiapadesátiletý bývalý brankář, který si zachytal na 28 turnajích MS mimo elitní skupinu a skončil teprve před třemi lety, bude prvním Bulharem mezi vyvolenými.

Česko má v Síni slávy 24 osobností, jako dosud poslední do ní byli uvedeni v roce 2015 Dominik Hašek a Robert Reichel.