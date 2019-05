Náhradník málem vychytal bronz. Zasloužili bychom si ho, říká Hrubec

Přestože to byl zatím největší zápas vaší kariéry, dostal smutnou kaňku.

Teď to mrzí. Je to opravdu smutný, protože jsme hráli skvělý hokej. Já jsem strašně rád, že jsem mohl takto důležitý zápas chytat, protože to se kolikrát nepoštěstí. Ale myslím si, že jak za celou základní část, tak i za čtvrtfinále a semifinále se nemáme vůbec za co stydět. Ani v zápase o třetí místo. Myslím si, že jsme si opravdu zasloužili bronz, jenže ne vždycky je to tak, že kdo si něco zaslouží, tak to má. A na nájezdy to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Jak těžké bylo čelit střelcům jak Ovečkin či Kučerov?

Já jsem rád, že mi trenér dal důvěru, snad jsem ho nezklamal a že to bylo v rámci mezí. I když třeba ty nájezdy mě mrzí, ale to už nevrátím.

Všímal jste si, kdo je jede?

Jo, všímal, ale třeba Ovečkin má několik variant, co může udělat za zakončení a třeba ten bekhend Kovalčuka byl asi nejrychlejší, kterému jsem čelil. To byla rychlost. Gusev to tam dal trošku se štěstím. Škoda.

Jak jste se chystal na ruské střelce?

Připravujeme se na to, trenér gólmanů nám posílá videa ještě před zápasem na mail, takže to sledujeme.

A co váš protějšek Andrej Vasilevskij?

Já si myslím, že jsme hráli zápas proti nejlepšímu gólmanovi na světě.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat?

Ráno.

Hodně lidí to překvapilo, vás ne?

Já jsem sem jel s tím, že půjdu do jakékoliv pozice. Když mi trenér řekne, že mám být celé mistrovství světa jen tréninkový kůň, jenom trojka, tak budu. Když řekne, že budu chytat a postaví mě i do nejdůležitějšího zápasu celého turnaje, tak jsem za to rád. Od toho jsem tady.

A byl jste tedy překvapen?

Já jsem měl nějaké signály už od rána, takže jsem se na to připravoval. Ale samozřejmě jsem byl překvapený a měl jsem z toho radost.

Jak těžké bylo chytat po pauze?

Je samozřejmě lepší být v nějakém zápasovém tempu, ale na to tady není vůbec čas. Ještě si vybírat, jestli chceš tempo nebo nechceš. Když tě hodí do takového zápasu, tak nepotřebuješ vůbec žádnou motivaci na to, aby ses tam klidně rozkrájel pro medaili.

Jak hodnotíte své první MS?

Na mě už to dýchlo při příjezdu. Já jsem letos objel všechny turnaje, Finsko, Rusko, Švédsko i Česko. Pak jsme přijeli sem a turnaj odskočil úplně někam jinam. Na mě to opravdu dýchlo, není to jen nějaká evropská challenge.

Kde budete působit v další sezoně?

Já jsem to přes mistrovství neřešil. Takže teď půjdu k telefonu a podívám se, co mi agent píše.

