Amerika? Je nám to jedno, prohlašuje Ovečkinova parta před čtvrtfinále

dnes 12:55

Hrajete proti Američanům, co na to říkáte? „Je nám to jedno. Co s tím?“ reagují ruští hokejisté na dotazy žurnalistů před čtvrtfinále mistrovství světa s USA. Základní skupinou prolétli naprosto suverénně a stejně chtějí pokračovat i ve vyřazovací části turnaje.