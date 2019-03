Říha vybral další reprezentanty, šanci dostane i debutant Šimon Stránský

Z Vítkovic brankáře Patrika Bartošák a útočníky Patrika Zdráhala s debutantem Šimonem Stránským. Do ofenzivy také Radima Zohornu z Mladé Boleslavi a do obrany Jakuba Krejčíka z finské Raumy. Dalších pět hokejistů vybral trenér Miloš Říha starší do kádru české hokejové reprezentace v přípravě na květnové mistrovství světa.

Tým naopak po prvním tréninkovém týdnu v pražském Edenu opouští bek Zdeněk Šenkeřík z Karlových Varů, který se nedočká premiéry v českém dresu. Po středečním zranění v horní části těla vypadl minimálně do konce příštího týdne útočník Michal Bulíř z Magnitogorsku. Od pondělí se k týmu, který se bude po víkendové pauze opět chystat v Edenu, připojí také už dříve nominovaný bek Petr Zámorský z Hradce Králové. Krejčík bude k dispozici až od středy. Český program Čeští hokejisté budou v Edenu trénovat až do 5. dubna, další týden je ve Znojmě a Linci čekají první přípravné zápasy před MS proti Rakousku v rámci Euro Hockey Challenge. Následně se Češi utkají v Karlových Varech dvakrát s Německem a ve dvou duelech se představí na Slovensku. Generálkou na vrchol sezony budou České hry v Brně jako součást Euro Hockey Tour. Šampionát začne až 10. května. Říha čeká na vývoj zdravotního stavu brankáře Jakuba Kováře z Jekatěrinburgu, který měl v sezoně potíže se zraněnou nohou. „Budeme čekat, jak to s Kovářem bude. V jakém bude rozpoložení a jaký bude jeho zdravotní stav a na základně toho případně pozveme Lukáše Dostála. Ten by přijel také až ve středu, protože je pořád ve Finsku,“ zmínil Říha osmnáctiletého gólmana, který dokončil sezonu v Ilvesu Tampere. S týmem zůstanou v tréninku navíc i gólman Štěpán Lukeš z Chomutova, bek Tomáš Dvořák ze Sparty a zlínský útočník Jan Dufek. „Budeme mít od středy už pět pětek, abychom se také připravovali na přátelská utkání a režim týdne už bude trošku jiný. I když bude kondiční, tak už bude zaměřený i na založení, obranu a taktické věci,“ podotkl Říha. Jedenadvacetiletý Šimon Stránský je v kádru nováčkem spolu s brankářem Markem Langhamerem z Chabarovsku a útočníkem Tomášem Fořtem ze Zlína. Jeho o čtyři roky starší bratr Matěj Stránský z Mory, která hraje baráž o švédskou ligu, má na kontě v národním týmu už 11 startů. Šimon Stránský v dresu Vítkovic. Nominace českých hokejistů - na přípravu před květnovým MS na Slovensku Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 startů); Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 0). Obránci: Filip Pavlík (8 startů/0 branek), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 51/2), Michal Jordán (72 startů/5 branek), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 87/6), Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL; 13/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin; 82/1), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL; 36/4), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 47/4). Útočníci: Šimon Stránský (0/0), Patrik Zdráhal (oba Vítkovice; 7/1), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 3/0), Tomáš Fořt (Zlín; 0/0), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 3/0), Michal Bulíř (Magnitogorsk/KHL; 4/1), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.; 9/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 34/8), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 48/14), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL; 13/0), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 49/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 17/3), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 75/14).