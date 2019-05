Kolik jsi toho naspal po porodu? Český příběh dvou šťastných brankářů

„Zajímavé. Je to vůbec poprvé, co dělám rozhovor, i když jsem nechytal,“ prohodil Bartošák, když po sobotním utkání přišel mezi novináře.

Tím vlastně končilo jeho bláznivých 24 hodin, na které do konce života nezapomene.

Odstartovaly 30 úspěšnými zákroky, kterými výrazně pomohl k páteční výhře 5:2 nad Švédy. To byl perfektní úvod na mistrovství světa! Pro něj i pro tým.

26letý Bartošák se navečeřel. Po půlnoci zalehl do postele a nějakou dobu trvalo, než po vydařené premiéře na velké akci zabral. „Najednou o půl druhé zvoní telefon, že přítelkyni praskla voda,“ líčí Bartošák.

Ne, nebyl to náhlý porod.

Jen český gólman předpokládal a doufal, že hodina H nastane v neděli, kdy měl v národním týmu předjednané volno. Osud tomu chtěl jinak, a tak vzbudil reprezentačního kustoda Filipa Ondráčka, který ho zavezl za partnerkou Dominikou do vítkovické porodnice.

„Vždycky se někdo najde a celý tým je plný ochotných lidí. Ve chvíli, kdy člověk potřebuje, postarají se o něho, za což jsem vděčný,“ děkoval Bartošák kustodovi i celému realizačnímu týmu. „Zatímco jsem byl v nemocnici, dal jsem Filipovi klíče od bytu v Ostravě, aby se tam šel trošku vyspat.“

Stihl to. Manželku při porodu držel za ruku.

Damian vykoukl na svět v sobotu krátce po půl desáté ráno, vážil tři a půl kilo, měřil 51 centimetrů. „Dalo jí to zabrat, ale (přítelkyně) byla naprosto neskutečná,“ líčil reprezentační gólman. „Až jsem se dostatečně vymazlil, zavolal jsem Filipovi, že jedeme zpátky.“

„Nechtějte vědět, kolik jsem toho naspal!“

Bartošák přijel odpoledne do Bratislavy. Už po cestě s trenéry řešil, zda bude schopný odchytat zápas, který začínal ve 20.15. „Asi tam ta možnost byla, ale řekli jsme si, jak na tom jsem a kolik jsem toho naspal,“ vyprávěl Bartošák.

Kolik toho tedy naspal? „To snad asi ani nechcete vědět,“ usmál se a po chvilce začal počítat: „Moc nevím, ale se vším všudy to bylo celkem asi dvě a půl hodiny za poslední dva dny. To je šílené!“

A tak se reprezentační kouč Miloš Říha vpodvečer rozhodl, že do brány pošle jediného dalšího gólmana, kterého měl k dispozici - Šimona Hrubce. „Od rána jsem věděl, že do toho na 95 procent půjdu,“ líčil extraligový šampion z Třince.

Zatímco Bartošák si večer nasadil kšiltovku a uvelebil se na střídačku, Hrubec proti Norsku zažil nezapomenutelné chvíle. A čert vem, že inkasoval z první střely. „První dvě třetiny jsem byl zavařený jako blázen,“ líčil gólman, jenž odchytal mač po necelých dvou týdnech. „Postupně jsem ale ošoupal rez a začaly mi fungovat nohy, pořádně jsem se i rozdýchal. A na konci jsem se cítil dobře.“

Ačkoli to nemá ve zvyku, poslední minuty si nováček na velké akci užíval. „Snažím se nedívat na časomíru, přece jenom to potom svádí. Blíží se konec a vy si říkáte, že je to dobré,“ popisuje 27letý gólman. „Teď jsem se zadíval do hlediště a měl jsem husí kůži, jak tam lidi skákali.“

Přiletí Francouz, který spěchal k porodu před měsícem

Po zápase přijímal Hrubec gratulace k premiérové výhře na mistrovství světa. Byl šťastný. Podobně jako jeho sobotní náhradník Bartošák. „Možná si to ještě neuvědomuje, ale Patrik dneska zažil největší svoji výhru,“ líčil Hrubec, který sám má doma ročního synka.

„Sledoval jsem hru, ale byl to pro mě dnes ohromný nával emocí a štěstí,“ přikyvoval i jeho kamarád a konkurent Bartošák. „Člověk nemůže nesledovat hru, jste na mistrovství světa, ale na rodinu jsem myslel.“

Po víkendu je jisté, že do dalšího českého utkání na šampionátu nastoupí táta-brankář.

Ne, není to mýlka.

I Pavel Francouz, který se k národnímu výběru v neděli připojí, už je otcem. Zhruba před měsícem kvapně odletěl z Ameriky, aby byl v Česku u manželčina porodu.

Vsaďte se, že brankářské trio si bude mít o čem povídat...