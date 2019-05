POHLED: Nácvik přesilovek a oslabení. Nic víc. Až teď se zase MS rozjede

Ano, bylo by to logické řešení, výkonnostní nůžky se rozevírají. Nejpozdější start v historii šampionátů zapříčinil, že týmy mohou pozvat více borců z NHL, která je kvalitou výrazně odskočená od evropských soutěží.

Na druhou stranu je tu jiný pohled. Šampionát se díky šestnáctce účastníků rozšíří do více zemí. I české duely proti otloukánkům viděla zaplněná aréna a například páteční duel proti Itálii vidělo v České televizi téměř milion a půl diváků (a to nelze spočítat ty, kteří mač sledovali v hospodách).

Ne, formát turnaje, kde se při současném rozložení hokejových sil ve skupinách neurodí příliš překvapivých výsledků, se rozhodně v následujících pár letech měnit nebude.

Spíš místo otázek, zda duely s outsidery nejsou zbytečné, pokládejme jiné: Co české kanonády 8:0 s Italy a 8:0 s Rakušany ukázaly?

Upřímně? Moc toho nerozkryly.

Potěšilo, že Češi jsou o několik tříd jinde. Ale po duelech, v nichž reprezentanti dojížděli mač na neutrál, a přesto na ledě vládli a navyšovali vedení, nelze moc vyvozovat. Další klání už budou úplně jiná. Budou mít jiné tempo, soupeři budou mít kvalitu.

Nedělní duel proti Rakušanům po úzkostlivých a podivných verdiktech sudích tak připomínal spíš nácvik oslabení a přesilovek. Po šesti českých faulech následovaly čtyři rakouské přestupky. „Trochu to vypadalo jako trénink speciálních týmů,“ glosoval gólman Pavel Francouz.

A hodnocení speciálních formací? „I při vyloučeních jsme hru kontrolovali,“ bilancoval český bek Jan Kolář. Celkem přesné.

Přesilovky? Dva góly v početní výhodě, úspěšnost 40 procent. Velice slušné. Jen si nezautomatizovat přehrávání kombinací, což při kanonádách sakramentsky svádí.

Francouz. Jistota do bojů o medaile?

Jednu podstatnou věc ale mače s odpadlíky ukázaly zřetelně. Pavel Francouz je v bráně mimořádně jistý a soustředěný. Ačkoli nebyl pod permanentní palbou (pátečních 15, resp. nedělních 16 zákroků), dokázal se vždy na těžký zákrok zkoncentrovat. Tahle vlastnost se může Čechům náramně hodit v boji o čtvrtfinále.

Odměnou mu navíc byla dvě čistá konta. „Dívá se na to hezky, ale na druhou stranu to vůbec nepřeceňuju,“ říkal Francouz. „Samozřejmě chápu, s jakým soupeřem to bylo a po jakém výkonu našeho týmu to bylo.“

Podívejte se na sestřih utkání:

Šampionát pro reprezentaci se opět rozjede. Zvládne se po pohodových výhrách nastartovat? Zařadit vyšší rychlost? O to půjde v úterním duelu se Švýcary, který začne nezvykle čtvrthodiny po poledni.



Voráček, Řepík a další si jistě vybaví zakončení skupiny v roce 2017. Ospalí Češi podlehli stejnému soupeři 1:3, Švýcaři je přeskočili v tabulce a v národní tým v nevzrušeném výkonu pokračoval i v nezvládnutém čtvrtfinále s Rusy.

Turnaj je načnutý z českého pohledu slibně. V úterý po obědě začíná napínavá část šampionátu. Konečně!