Pět českých tváří. Kdo se blýskl na světovém šampionátu hokejistů

Podívejte se na pět tváří, které v českém týmu fanoušky rozhodně nezklamaly.

Jakub Voráček Kapitán misi nedokončil. Ale pyšný byl

Měl být kapitánem, pod jehož velením reprezentace utne medailový půst. Jakub Voráček jako správný šéf řídil kabinu, tým na ledě nebo přesilovky. Po každém zápase trpělivě odpovídal novinářům a neděli zbrocený potem musel pronést: „Jsem na kluky pyšný, jak jsme hráli. Každý rozumný člověk se mnou bude souhlasit.“

Mezi slavné lídry Reichela nebo Výborného se nezařadil. Tým skončil kousíček od medaile. S 15 body (3+12) se stal jedním z nejproduktivnějších hráčů celého mistrovství světa! Ve víkendových zápasech bylo znát, jak ho předchozí dva týdny - ve kterých navíc jeho partnerka přivedla na svět syna Matyáše – vyšťavily. Ale přece se devětadvacetiletý útočník mohl stát dokonalým spasitelem. Měl být pátým mužem, který v duelu o bronz pojede nájezd. Ale nedošlo na něj...

Filip Hronek Chvalozpěvy na beka. Roste z něj hvězda

Nestřílel jako řada kluků na branku, kterou si namalovali na garážová vrata. „Taťka mi jednu hokejovou bránu rovnou přinesl,“ líčil Filip Hronek.

Nejspíš i proto z něj vyrostl obránce s parádní ranou. K tomu umí výborně rozehrát, má přehled, svižně bruslí. V 21 letech se vousáč z Hradce Králové stal nejproduktivnějším bekem celého mistrovství světa (3+8 v 10 zápasech). Koloritem šampionátu se staly chvalozpěvy na Hronka.

„Jednou z něj bude jeden z top světových ofenzivních obránců,“ řekl třeba pro pravdu.sk Oto Haščák, který dělá skauta pro New York Rangers. Slovenský exreprezentant přiznal, že o Hronka měli na Manhattanu eminentní zájem, ale Rangers ho na draftu vyfoukl Detroit. V dresu Red Wings už Hronek nakoukl do NHL. A pokud ustálí výkonnost, bude oporou nejen reprezentace.

Michael Frolík Voják, který nereptá. A na MS štístko

Má bilanci, kterou se v současnosti nemůže pochlubit skoro žádný jiný reprezentant. Michael Frolík třikrát hrál na mistrovství světa. A třikrát prošel přes čtvrtfinále, což pro současnou generaci představuje obávané hokejové síto. „Ale finále mi pořád uniká,“ utrousil.

I proto v neděli potřetí v kariéře odehrál na šampionátu duel o bronz. A na rozdíl od roku 2011 a 2012 ho jeho tým poprvé nezvládl. Za to, že se Češi na boje o medaile nedívali v televizi, vděčili i Frolíkovi. Útočník Calgary ukázal, že není jen voják, který bez reptání plní defenzivní rozkazy. S Voráčkem a Simonem vytvořil nejúdernější český útok, který dával důležité góly. I po třicítce vynikala jeho rychlost a šikovnost. A kdo ví, zda svůj um nebude v příští sezoně ukazovat v NHL na jiné adrese. Spekuluje se o jeho výměně – třeba do Minnesoty.

Jan Kovář V NHL nic, na MS válel. Co bude dál?

Den před startem šampionátu opustil národní tým jeho bratr Jakub. Rodinným steskem ale na Slovensku Jan Kovář netrpěl. Perfektně zahrál na úvod proti Švédům (1+1), čtvrtfinále s Němci rozsekly jeho dvě trefy. Dohromady nastřádal 10 bodů (5+5). Víc jich neměl na žádném z předchozích pěti šampionátů, na které přilétal většinou jako hvězda KHL. Teď byl v jiné roli.

V létě Kovář dřel a zhubl, ale ve vytoužené NHL na podzim neuspěl. Zavděk vzal štací doma v Plzni, kde devětadvacetiletý centr znovu našel chuť do hokeje. A v Bratislavě předvedl, že ani ve stále zběsilejším tempu se neztratí jeho geniální pasy. Perfektně se doplňoval s Dominikem Kubalíkem, zastínili řadu forvardů z NHL. Co bude s Kovářem po MS? Vrátí se do Ruska, nebo ho osloví někdo ze Švýcarska?

Šimon Hrubec Nezalekl se. A málem zařídil medaili

Když se ocitl v kabině s Voráčkem, Gudasem nebo Frolíkem, jen žasl. „K takovým borcům mám hóóódně daleko,“ řekl Šimon Hrubec a protaženým ó jasně dával najevo, jak ke slavnějším spoluhráčům vzhlíží. Díky Hrubcovi chlapíci otřískaní stovkami startů v NHL dlouho živili naději na medaili ze světového šampionátu.

Extraligový gólman vychytal hvězdného Ovečkina, Kučerova nebo Malkina. I s prodloužením měl 28 zákroků. Až v nájezdech ho ruští střelci překonali a on na ledě smutnil. Kdo by to ještě před pár dny řekl? Hrubec byl trojka. Ale Pavel Francouz onemocněl a Patriku Bartošákovi nevyšlo sobotní semifinále s Kanadou. Proto reprezentační trenéři poslali do brány přemýšlivého chlapíka z mistrovského Třince. Po sezoně chce jít do KHL a nedělní počínání zájemce určitě přilákalo.