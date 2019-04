Zacha hokejovou reprezentaci před mistrovství světa neposílí

„Je to škoda, protože zejména v závěru základní části NHL, kdy pravidelně nastupoval, se mu dařilo a pro jeho vyzkoušení v přípravě se vyslovil i asistent trenéra New Jersey Devils Patrik Eliáš, který byl v kontaktu s generálním manažerem reprezentace Petrem Nedvědem,“ uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Kouč českého týmu Miloš Říha je přesvědčen, že se Zacha měl přijet poprat o mistrovství světa. „Já to nechápu. On si může protáhnout sezonu, ještě mu to řekne jeho budoucí trenér, ať přijede do kempu, a on se omluví. Asi ho to nějak překvapilo, že jsme mu už nedali žádnou jistotu. To je spíš otázka pro něj,“ řekl Říha novinářům po utkání ve Znojmě s Rakouskem.

Zacha si v této sezoně NHL připsal v 61 zápasech 25 bodů za 13 branek a 12 asistencí. V první polovině listopadu musel na farmu do AHL, kde v dresu Binghamtonu sehrál čtyři zápasy a zaznamenal pět asistencí.

V NHL má účastník tří světových šampionátů osmnáctek i stejného počtu mistrovství světa dvacítek na kontě 201 utkání a 76 bodů za 29 gólů a 47 asistencí. V pěti duelech play off nebodoval.

Po této sezoně skončí Zachovi tříletý nováčkovský kontrakt s Devils a může se v červenci stát chráněným volným hráčem. Omluvu ze zdravotních důvodů nechtěl Říha komentovat. „Nechci o tom spekulovat, já nevím. Když hrál poslední zápasy, tak to asi nebylo tak vážné,“ dodal Říha.

Už příští týden v Karlových Varech by měl český tým doplnit devatenáctiletý útočník Filip Chytil z New York Rangers. „Bude jediný (z NHL), kdo se příští týden připojí. Ale kdy, to ještě nevím,“ prohlásil Říha. Účast na šampionátu přislíbili také útočník Jakub Voráček a obránce Radko Gudas z Philadelphie.