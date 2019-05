Richter chválí národní tým, ale hřímá: O naší mládeži nechci být sprostý

Mělo jít o povinné vítězství, ale s Lotyši se nerodilo zrovna lehce, viďte?

Říkáte to správně. Povinné je, jenže začátek snadný vůbec nebyl. A právě proto se vítězství obrovsky cení. Důležitý gól dal Filip Hronek v závěru té pětiminutové přesilové hry. Jen se mi nelíbily fauly před vlastní brankou, jsou hloupé. I když na obranu kluků musím říct, že v NHL by se nepískaly. Musí si zvyknout.

Co jste si říkal, když jste viděl, jak Lauris Darzinš před druhým gólem Lotyšů probruslil skrz celou bránící pětku?

Když se odhodláte k tak nádhernému sólu, občas se povede. Všichni čekali, že bude nahrávat. Musí se nechat, že gól to byl prostě nádherný. Pak mě ale zklamaly jejich hloupé fauly, třeba úder do Gudase. Hráč musí ctít protivníka a je dobře, že jsme ukázali, že si to nenecháme líbit.

Pomůže Jakubovi Voráčkovi, že se konečně gólově prosadil?

Voras ukázal, že je správný kapitán. Nejen body (dva góly, dvě asistence), ale i bojovností šel příkladem. Máme parádního kapitána, jako dřív býval Plekanec. Navíc se mu narodil syn, tak má najednou jiný život.



Jak se vám líbila nová posila na centru, Radek Faksa?

Nešlo úplně vidět, že by nám s vhazováním výrazně pomohl. Jestli měl úspěšnost padesát procent, tak mu přidávám (Faksa vyhrál sedm vhazování z osmnácti, pozn.). Je špatně, že prohráváme vhazování, zejména v obranném pásmu. Může to rozhodnout o výsledku. Bohužel obecně nemáme ortodoxní centry, nejsou. Stojím si za tím, že pytlák Říha vybral nejlepší mužstvo, jaké je, včetně Dominika Simona na centru. Takže když už vhazování nevyhrajeme, aspoň ho hrajme na remízu, zablokovat puk.

Nebudou mít hráči problém s motivací na zápasy proti Itálii (v pátek od 20:15) a Rakousku (neděle od 16:15)?

Motivace je jednoduchá, budou se hokejem bavit jako proti Lotyšům. Hlavně dát první gól a pak to pojede.

Možná trochu předbíhám, ale důležitý bude poslední souboj se Švýcarskem, jak to vidíte?

No pozor. Švýcaři jsou dlouhodobě vynikající a umí proti nám zahrát. Pro mě jsou obrovským oříškem. Dokazují svou výbornou hru výsledky, mají neskutečný boom. Navíc dlouhodobě preferují mládežnický hokej, po několika letech jim dospějí junioři, z čehož pak těží. Získávají medaile. Rozhodně patří mezi čtyři nejlepší týmy ve skupině.

Zmínil jste práci s mládeží, postrádáte ji v Česku?

Já do toho nechci šťourat, všichni víme, že naše mládež... Nechci být sprostý. Dlouhodobě nemáme úspěchy, stagnujeme. Když vidím, jaké změny se v juniorských ligách dělají... Teď tam budou soudy (více zde), Vsetín, co byl ve čtvrtfinále, najednou nebude hrát juniorskou extraligu, protože nemá status akademie? To je tristní. Ve vedení juniorského hokeje je bordel. Snad Filip Pešán (stal se nově svazovým šéftrenérem a manažerem reprezentace do dvaceti let, pozn.) vidí, že náš juniorský hokej je špatný, a bude to lepší.

Pravda, nové pravidlo o akademiích v průběhu sezony způsobilo velký zmatek. Kdo nemá status akademie, nehraje příští sezonu extraligu juniorů...

Nemůžu pochopit, že někdo rozhodl, aby to tak v českým přiblblým hokeji bylo. Ještě před rokem akademie povinná nebyla, najednou to řeknou v průběhu sezony. Kdyby to kluby věděly dopředu, zařídí se. Pak máte rakouský Salcburk, který extraligu hrát bude, protože zaplatil prachy. Absolutně s tím nesouhlasím. A přeju, aby kluby v čele se Vsetínem ten soud vyhrály. Proč by čtvrtfinalista neměl hrát další rok extraligu? Co jsem slyšel, tak ta liga ani nemusí začít. Nebo tam ty kluby budou muset začlenit.



Je vidět, že vám na tom záleží.

Mám v rodině hráče, který hrál za Spartu finále proti Třinci. Vím, jaké jsou v juniorské extralize podmínky. Nemůžu třeba pochopit, že se čtvrtfinále hraje na tři vítězná utkání, ale semifinále a finále jen na dvě. Prosím vás, co to je?! To je úplně ortodoxně špatně, nejlepší mužstva si musí rozbít hubu, hrát dlouhou sérii.