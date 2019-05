Vyřazení? Nevěřili jsme, žasl Palát z Tampy. Teď přeje Čechům z Bostonu

28letý Palát si už zahrál na olympiádě v Soči i na Světovém poháru.

V úterý z Floridy přiletěl do Evropy, odvezl rodinu do Zlína, kde přenocoval. A od středy se v Brně chystá s hokejovou reprezentací na svůj premiérový šampionát. „Medaile by byla super,“ zasnil se dlouholetý útočník Tampy.

K národnímu týmu se připojil po zámořské sezoně, v níž měsíc marodil s kotníkem a v níž se mu narodila dcera Adélka.

Neprotestovala manželka, že ještě chcete hrát na mistrovství světa?

Ne, to ne. S dcerou má sama hodně starostí, ale užili jsme si i týden po vyřazení v Tampě, takže teď zpátky do českého počasí... (usměje se)

Měl jste jasno hned, že chcete reprezentovat?

Den poté, co jsme vypadli, mi volal pan trenér Říha i jeho asistent Reichel a říkal jsem, že bych moc rád reprezentoval.

Koukal jste na jména spoluhráčů? Z NHL už mají Češi deset posil.

Určitě, síla týmu bude, ale i další mají výborné soupisky. Všichni se těšíme na atmosféru na Slovensku a doufám, že to bude super.

Už víte představu trenéra Říhy o vašem využití?

Ještě v pondělí jsem byl v Tampě na ledě, minulý týden jsem zase bruslil s klukama z týmu, co budou hrát za Ameriku nebo Kanadu. S panem Říhou jsem zatím tady moc nemluvil, takže žádné rozhovory neproběhly.

Berete šampionát jako náplast po sezoně, která vám s Tampou skončila hodně předčasně?

Určitě jsem rád, že jsem dostal šanci u nároďáku a snad si spravím náladu. Sezona byla vydařená, základní část super, ale play off jsme nezvládli.

Jak jste kousali vyřazení v prvním kole play off s Columbusem?

Pořád se to vstřebává, ale musím říct, že Columbus hrál výborně. Možná škoda prvního zápasu, kdy jsme ve druhé třetině vedli 3:0, pak jsme udělali pár chyb a oni z každé dali gól. Spadla na nás deka a Columbus hrál, co potřeboval.

Přejete si, aby váš přemožitel vyhrál Stanley Cup?

Nevím. Zasloužili si vyhrát proti nám. Přeju, ať se jim daří. Ale hrají proti Bostonu, kde to zase přeju Pastovi (Pastrňákovi) a Krejčovi (Krejčímu).

Ukázalo se, že v play off uspějí týmy, které se v sezoně vypořádaly s krizemi?

My jsme žádnou v průběhu sezony neměli, v play off přišla a nedostali jsme se z ní. Oni proti nám hráli výborně, i tým mají výborný. Nám to zase nesedlo, ale jinak sezona byla super. Bohužel to je sport, nedá se nic dělat.

Jak jste si užíval základní část, kterou Tampa suverénně ovládla?

Byla zábava chodit na stadion, dařilo se nám. Hráli jsme dobrý hokej a vyhrávalo se. Nálada byla super, jen škoda toho konce.

Kromě vás a zámořských spoluhráčů se na šampionátu i na turnaji v Brně představí nejproduktivnější borec NHL Nikita Kučerov. Jste s ním v kontaktu?

Musím mu napsat, jestli se sejdeme nebo aspoň pozdravíme. Je super, že hvězda jako on nebo Ovečkin dorazí.