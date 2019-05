Palát myslí týmově. Když se soustředím na body, hraju hůř, říká

Pět výher ze šesti zápasů značí, že mančaft funguje. Zatímco na posledních sedmi šampionátech se ani jeden našinec neobjevil mezi desítkou nejproduktivnějších hráčů turnaje, po víkendu tam svítily hned čtyři české vlaječky.

Ofenzivní show vlastně trochu zamaskovala, že Palát bodově strádá a propadl se až do čtvrtého útoku. „Sice nedal gól, ale jsme s ním hodně spokojení,“ řekl reprezentační asistent Robert Reichel. „Nechceme to hrát na jednu dvě lajny, to je náš záměr,“ dodal stroze, po čemž ukončil pondělní setkání s novináři.

Ano, bylo by netaktické plísnit jednotlivce navíc před klíčovými bitvami. Navíc Palát rozhodně nezaostává bruslařsky, elegantně umí vyřešit akci, což při konfrontaci s borci z NHL ještě víc vynikne. „Možná kluci někde v dorostech nebo juniorech řeší body, já se naučil mít radost, když je mají ostatní,“ tvrdí Palát. V Tampě na to dostal v sezoně perfektní školení.

Zatímco Rus Kučerov trhal letité bodové rekordy a kapitán Stamkos jen těsně nepřekonal magickou stovku, Čech z elitních útoků i kvůli měsíční absenci kvůli poraněnému kotníku završil ročník na 34 (8+26) bodech. V rozhovorech přiznával, že se stejně jako třeba hvězdný spoluhráč Stamkos musí naučit trochu sobčit.

Česko - Švýcarsko Sledujte od 12.15 online.

Ačkoli si Palát už zahrál na olympiádě a Světovém poháru teď na Slovensku v 28 letech debutuje na mistrovství světa. A zkušenosti z Ameriky se mu budou dnes proti Švýcarům (12.15) hodit. Zatímco řada reprezentantů vydělávajících si v Evropě odehrála zápas takhle brzy zápas naposledy někdy v juniorech, Palát je na polední mače z NHL zvyklý.

MS v hokeji 2019 Program a výsledky

„Třeba Philadelphii se často hrává v jednu,“ přikývne Palát. „Spousta kluků obědvá kuře a špagety a nacpat tohle do sebe v osm ráno by nebylo nejlepší, takže je dobré zůstat u vajíček. Pomůže taky, když jdete o trochu dřív spát.“

Dnes se vzbudit, přelstít Švýcary a zajistit si čtvrtfinálové setrvání v Bratislavě. „Kdybychom nepostoupili přes čtvrtfinále, trápil bych se, že jsem bodově nepomohl. Ale my zatím šlapeme,“ libuje si Palát.