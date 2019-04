Je to velká úleva, radoval se brankář Pařík po výhře nad Švýcary

Jak vypadal zápas se Švýcarskem z vašeho pohledu?

Jsme rádi, že jsme vyhráli. Jsou to důležité body do tabulky a doufám, že ještě nějaké zápasy vyhrajeme, abychom měli body navíc a lepší umístění v tabulce.

Po zápase s Běloruskem, který vám nevyšel, se vám nyní proti Švýcarsku povedlo úplně všechno.

Je to velká úleva. Na druhou stranu ale Bělorusové nehrají vůbec špatný hokej, když vezmeme v potaz jejich zápas s Finy, ve kterém vyhráli. My jsme měli šanci je porazit, ale bohužel to nevyšlo. Výhra nad Švýcarskem je hodně důležitá.

Jak jste se cítil v brance? Poprvé na turnaji jste dostal prostor od úvodní minuty.

Jsem rád, že jsem mohl naskočit. Kdo by taky rád nebyl. Byl to skvělý zápas. Ze začátku toho moc nebylo, naopak na konci už ano, takže jsem si dobře zachytal. Na nulu jsem určitě nemyslel, protože vždy, když na to myslím, se to pokazí. (směje se)

Klíčem k výhře byly také přesilovky, souhlasíte?

Hodně jsme na tom pracovali a domlouvali si taktiky. Je vidět, že to pomohlo.

Jak moc podle vás pomůže týmu fakt, že nasázel osm branek?

Takový výsledek jsme nikdo nečekali, protože když se podíváte na střely, bylo to vyrovnané. Jsme moc rádi, že nám to tam napadalo. Zužitkovali jsme všechno, co jsme mohli.

Zápas proti Finsku vás čeká za necelých 24 hodin. Jak bude vypadat váš další program?

Důležité je se po zápase vyběhat a dobře zregenerovat. Půjdeme brzo spát, dobře se nasnídáme a naobědváme a budeme připraveni stejně jako proti Švýcarsku.

Finové na turnaji dvakrát prohráli, naposledy v sobotu s Běloruskem. Ukázali vám Bělorusové recept na severského soupeře?

Bělorusové hráli dobře, nicméně spíše beton a na brejky. Finové naopak jsou rychlí, snažili se rychle vybruslovat a vyhazovat po mantinelech. Na brejky hrají tady snad skoro všichni. Finové jsou nebezpeční, musíme si je pohlídat.