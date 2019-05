Švédové měli krvavé oči, ale my to bravurně zvládli, chválil trenér Říha

Jak se rodila vaše první výhra na velkém šampionátu?

Měli jsme velmi dobrý začátek. Bylo tam nasazení, dobré bruslení, byli jsme lepší. Dali jsme gól, mohli jsme dát i druhý z přesilovky, která byla parádně sehraná. Bohužel jsme pak nastoupili ve druhé třetině nekoncentrovaní, což bylo patrné hlavně u prvního gólu. A přišel i druhý.

Jak to?

Švédové nás dostávali pod obrovský tlak. Zvýšili agresivitu a zlepšili bruslení, ale my jsme se z toho v konci vyhrabali a začali jsme zase hrát poctivý hokej a to, co jsme si řekli.

Musel jste hodně tým kočírovat?

Ve druhé třetině jsme to museli uklidnit, protože to bylo chaotické a zblázněné. Ale kluci chtěli, ten zápas byl na první utkání na turnaji nesmírně vyhecovaný a jak měli Švédové krvavé oči, tak my jsme je měli krvavé míň. I když v určité fázi jsme je měli také. Ale konec jsme zvládli bravurně.

Většinu utkání jste byli aktivní, precizně jste napadali. To většinou bývají zbraně bruslivých Švédů, ne?

Už jsme je porazili na dvou turnajích Euro Hockey Tour. Oni se na to připravovali, ale my jsme viděli jejich zápasy v přípravě a byli jsme také připravení. Mají nesmírně silné mužstvo s vynikajícím trenérem, ale myslím si, že se nechali v určitých fázích unést a bylo to až za hranicí. Nechali se vyhecovat a nebyli tak trpěliví, jak Švédové vždycky jsou.

Švédy jste porazili 3:0 před šesti dny v Brně. Dalo vám to návod, jak na ně vyzrát?

Začali jsme tam po příjezdu a vyřazení některých hráčů znovu. Jako parta se ten tým zase budoval, ale myslím, že se nám to povedlo. Tohle je zase další krůček k tomu, aby parta byla ještě silnější a aby kluci ještě více věřili tomu, co dělají.

Dovedete vypíchnout klíčovou chvíli zápasu?

Myslím, že když Švédové měli možnost dát gól na 3:1, kdy Patrik Bartošák chytil střelu do prázdné brány.

Každé lajna splnila vaše představy?

Trošku jsme s tím hejbali, jestli jste si všimli...

Jak jste si užil atmosféru ve vyprodané hale?

Trochu jsme to očekávali, ale bylo to vážně nádherné. A myslím, že jsme lidem za podporu poděkovali. A oni poděkovali nám. Tak to má být.

Švédové při vaší třetí brance žádali o trenérskou výzvu (přezkoumání regulérnosti branky). Co se vám nezdálo?

Já myslím, že když jsme se zrovna před mistrovstvím učili pravidla, tak tam bylo, že když uběhne 40 vteřin, už si tým výzvu nemůže vzít. A 40 vteřin uběhlo, takže myslím, že už si to ani nesměli vzít.