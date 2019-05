Nevybouřený z NHL. Frolík je nečekaný český žolík na MS

Ze 17 střel dal na šampionátu šest gólů. Více než třetinová úspěšnost je pro hokejového střelce parádní vizitka. K tomu přidal Frolík i šest asistencí, po šesti zápasech ve skupině patří mezi nejproduktivnější hráče českého výběru i celého mistrovství světa.

„Body vám zvednou sebevědomí. Asi to bude znít jako klišé, ale hlavně je dobré, když pomůžete k týmovému úspěchu, což je nejdůležitější,“ řekne jedenatřicetiletý útočník.

Upřímně, čekali jste, že Frolík bude ofenzivní žolík?

Příval bodů se očekával spíš od Jakubů – kapitána Voráčka a washingtonské rakety Vrány. Anebo od nejproduktivnějšího hráče švýcarské ligy Dominika Kubalíka.

Zatím nad všemi – pravda nad parťákem Voráčkem jen díky většímu počtu gólů – ční Frolík, z něhož v NHL udělali defenzivního specialistu. V poslední sezoně v Calgary kouč Peters párkrát poslal českého snaživce na tribunu.

Frolík nezahořkl. Makal a svými góly ukázal, že ačkoli má po třicítce, může být platný. Když ho Flames vyprovázeli na mistrovství světa, při výstupních pohovorech s koučem i manažerem prohodil: „Bylo by fajn, kdybych v příští sezoně mohl aspoň občas hrát i oslabení.“

Jak typické pro něj. Neremcá. Je pokorný. Na šampionátu v Bratislavě ho trenér Miloš Říha posílá na oslabení i do přesilovek. „Chodí do předbrankového prostoru a má vedle sebe parádní nahrávače, kteří to dají z první,“ chválí Říha.

Zatímco s ostatními útoky neustále šíbuje, elitní řadu Frolíka se Simonem a Voráčkem jako jedinou nezměnil. I to přispívá k pohodě.

Jako by byl Frolík po sezoně v NHL nevybouřený. „Vidíte, s jakou chutí jde vždycky do útoku?“ položí řečnickou otázku centr Dominik Simon. „Frolda je skvělý bruslař, hraje tvrdě, dobře vidí hru.“

Kde mám helmu?

Na druhou stranu, kdo jiný by měl spolušéfovat české ofenzivě? Frolík patří k nejzkušenějším v týmu, v NHL odkroutil víc zápasů jen kladenský kumpán Voráček. Oba jsou jediní reprezentanti, kteří byli na šampionátu v Bratislavě před osmi lety, k čemuž se váže i úsměvná historka z týmového focení.

Zatímco po něm tehdy vozili Jaromíra Jágra na židli, Frolík zmateně lítal po ledě a hledal helmu, kterou mu schovali starší kolegové. „Teď už jsem starší, kluci už si ze mě takové srandičky nedělají,“ usměje se reprezentační mazák. „Nejsem moc řečník, spíš se snažím komunikovat v lajně a jít na tréninku příkladem, aby se mladší něco naučili.“

Český trenér Miloš Říha (vlevo) dává pokyny Michaelu Frolíkovi v utkání proti Lotyšsku.

Z ledu v Bratislavě odchází mezi posledními. Po každém tréninku si ještě kvedlá s pukem, vystřelí si. A když jej osloví novináři, ochotně se zastaví. Zájem je o něj nejen díky výkonům na ledě, ale i proto, že založil rodinu s bývalou modelkou a moderátorkou. „Jedna dcera se narodila v Americe, druhá v Kanadě a k tomu já ukážu český pas,“ vtipkuje. Ani náznakem nedá najevo, že se mu dotazy příčí.

Na mistrovství světa byl dvakrát, má z něj dva bronzy. A zatímco národní tým od roku 2012 marně vyhlíží medaili, on v NHL dobyl s Chicagem Stanley Cup. Zažil stěhování do Winnipegu a do Calgary, kde má ještě roční smlouvu. Teď je v Bratislavě, kde mezi kanonádami s outsidery na rozdíl od členů reprezentace upřímně pravil: „Takových zápasů na turnaji by asi mohlo být trochu méně, ale takhle je to dané. Hala byla zase vyprodaná a lidi fandí.“

To bude i dnes, kdy se pomalu rozjíždí nejnapínavější část šampionátu.