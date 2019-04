Zaťovič: Němci vytěžili z minima maximum, dostali šanci, dali gól

Češi uspěli po shodném výsledku 5:4. „Stejný jako včera, bylo to těžké. Dostali vždycky nějakou šanci, odrazilo se jim to a dokázali to zužitkovat. Hrozně těžko se proti nim hrálo, protože z minima vytěžili maximum. Ale vyhráli jsme, což je důležité pro naši psychiku. A jdeme dál,“ řekl novinářům Zaťovič.

Nepopíral, že čtyři inkasované góly od Německa jsou hodně. „To ano. Nevím, jestli měli tolik šancí, nějaké určitě jo. Vždycky to ale pěkně trefili, dorazili. V tom jim přálo štěstí. Ale byli také důrazní před brankou a ty góly si zasloužili. My se z toho musíme poučit,“ zdůraznil čtyřiatřicetiletý přerovský rodák.

Sám se na výhře podílel gólem z první třetiny a měl z něj radost. „Potěší to. Hlavně že jsme tím srovnali na 2:2. Potom jsme si začali věřit. Zápas jsme zvládli, ale bylo to těžké. Hlavně mě těší, že to bylo za nároďák. To, že to bylo ve Varech, je taková třešnička navíc,“ připomněl svou vazbu z minulosti. S Energií vyhrál v roce 2009 titul.

Dočkal se i velké podpory z publika. „Bylo to super. Když přijedu s Kometou, tak to není takové, to se asi fanoušci nemůžou tak projevit,“ smál se Zaťovič. „Ale děkuju jim a moc je zdravím. Jsem za to rád, že nezapomněli a týmová nevraživost z extraligy se tady nijak neprojevila,“ ocenil.

Nostalgie na západě Čech ho nepřepadla. „Ne, to ne. Spíš jsem se těšil, když jsem se dozvěděl, že nastoupím. Znám tady každý kout, kabinu úplně dokonale. Jsem tady jako doma. Je tady všechno stejné, takže v pohodě,“ pochvaloval si.

Ještě o víkendu byl účastníkem extraligového semifinále, delší pauzu ale nepotřeboval. „Nebyl jsem rozbitý, nic mě úplně nebolelo, že bych měl něco naraženého. Takže to bylo v pohodě. Byl jsem spíš unavený, odpočinul jsem si pár dní a není problém. Hrál jsem poslední zápas v sobotu, takže to tak akorát vyšlo, že šlo tělo zase do práce,“ vysvětlil Zaťovič.

Kde bere tolik energie? „Nevím, hokej mě baví. Hlavně když hraju zápasy. Pokud jde o tréninky, to už je horší... Ale když se hraje zápas, to mě hrozně baví. Těším se teď ale i na ty tři dny volna. Strávím je pracovně asi na zahradě a s dětmi. Snad bude teplo a užijeme si to společně,“ nastínil Zaťovič.

Vidina účasti na mistrovství světa je pro něho hodně lákavá. „Samozřejmě. Šampionát je nejvíc. S Kometou jsme vypadli, do finále jsme se nedostali, což mě mrzelo. Ale chuť do hokeje pořád mám, a když to vyjde, bude to super. Když ne, jede se dál. Je před námi další sraz, uvidíme, kdo přijede z Ameriky. Je to na trenérech, nijak to nehrotím. Když mě budou potřebovat, bude to super. Když ne, nedá se nic dělat,“ řekl Zaťovič.

Finále extraligy mezi Libercem, který Brno vyřadil, a Třincem sledovat nebude. „Nevím, jestli by mi to doma prošlo. Že bych přijel a hned si zase zapnul hokej, to asi ne. Na výsledek se podívám, ale že bych koukal, to ne. Ani v sezoně se moc nekoukám. Třinec zvládl první zápas, klobouk dolů. Uvidíme, co přijde. Bude to ale pro ně asi dlouhá série,“ uvedl Zaťovič.