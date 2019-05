Kongres IIHF by měl schválit pořádání hokejového MS 2024 v Česku

„Myslím si, že dojde k formálnímu schválení. Není tam žádná překážka, takže to bereme tak, že to tak bude. Nemělo by být žádné překvapení,“ řekl novinářům generální sekretář Českého hokeje Martin Urban. Podle něj zatím není jasné, kdy ke schválení přesně dojde.

„Záleží na prezidentovi IIHF (Reném Faselovi). Na kongresu je agenda a on může přehazovat jednotlivé body. Může se to někde zaseknout, já to nedokážu říct, jestli to bude v pátek nebo v sobotu,“ prohlásil Urban.

Prezentovat kandidaturu Petrohradu a Moskvy pro rok 2023 bude jen Rusko, Českou republiku a Švédsko to čeká až v dalších letech. „Vzhledem k tomu, že je kongres nabitý, tak naše prezentace, pokud se to tak schválí, jak předpokládám, přijde na pořad někdy jindy,“ doplnil Urban.

Na tomto scénáři rozdělení šampionátů v letech 2023 až 2025 se trojice zemí dohodla s předstihem. „Dohoda je stará už přes rok. Mistrovství světa 2023 bylo, nechci říct, přiděleno. Ale v době, kdy jsme o tom hovořili, tak uplynul termín pro ostatní, aby se k němu přihlásili. Nebyly ale řešené roky 2024 a 2025,“ přiblížil tehdejší jednání Urban.

„Na pololetním kongresu v loňském roce bylo schváleno, že když se do 15. ledna 2019 žádná jiná země kromě těchto nepřihlásí k pořádání mistrovství světa 2024 a 2025, tak pro ně bude hlasováno na tomto kongresu. Jelikož se žádná jiná země nepřihlásila, předpokládám formální schválení tohoto scénáře,“ řekl Urban.

Český hokej kandidoval s Prahou a Ostravou, kde se konaly šampionáty v letech 2004 i 2015. „Nezakrývám, že je tu určitá snaha v Brně postavit novou halu s poměrně značnou kapacitou. Ovšem s touto informací se dá v současné době těžko pracovat, protože není ani kopnuto do země,“ prohlásil Urban.

„Nicméně nevylučuju situaci, kdyby k tomu došlo, tak budeme jednat jednak Český svaz ledního hokeje mezi sebou a jednak s Mezinárodní hokejovou federací, kde mistrovství uspořádáme,“ doplnil Urban.

Mistrovství světa v České republice v roce 2015 vytvořilo rekord v návštěvnosti s 741.690 diváky. Na českém území se světový šampionát konal dosud desetkrát.

V současné době je schváleno pořadatelství šampionátů do roku 2022. Příští rok hostí mistrovství světa Curych a Lausanne, v roce 2021 se bude hrát v Minsku a Rize a o rok později v Helsinkách a Tampere.