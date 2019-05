Teď pálím já! Jak vysoký kapitán vystřílel Finům titul mistrů světa

Marko Anttila není střelec, který by soupeřům naháněl hrůzu při pohledu na soupisku. Na mistrovství zpravidla nastupoval ve čtvrtém útoku a v základní skupině nebodoval. Se začátkem play off však začal skórovat a jako správný kapitán dotáhl mužstvo neznámých dříčů až na vrchol.

Proti Švédům v závěru čtvrtfinále vyrovnal na 4:4 a poslal zápas do prodloužení.

O dva dny později vstřelil gól Rusům. Jediný, který v semifinále padl.

A životní turnaj pak završil v utkání o zlato proti Kanadě, v němž dvěma trefami otočil skóre z 0:1 na 2:1. Navíc opět vstřelil rozdílovou branku.

„Člověk se snaží dát gól, kdykoliv je na ledě. V prvních zápasech jsem se nemohl prosadit, ale nepřestal jsem makat. Tohle je odměna,“ usmíval se po utkání v rozhovoru s novináři Anttila. „Je lepší, že jsem se začal trefovat teď, než kdybych dával góly jen na začátku turnaje. V posledních zápasech jsem střílel hlavně já, ale pohár je nás zásluha všech. Naše týmové úsilí bylo znát po celý turnaj.“

Pro Anttilu byl zlatý turnaj v Bratislavě a Košicích třetím mistrovstvím světa. Předtím startoval na šampionátech v letech 2013 a 2018, objevil se také na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu. Letos vedl zkušený reprezentant své spoluhráče jako kapitán. A Finové k němu vzhlíží. Symbolicky i doslova. Lídr s céčkem na hrudi totiž měří přes dva metry.

„Můj bože... Jestli si to někdo zasloužil, tak právě on,“ smekl před Anttilou po finále parťák z útoku Juho Lammikko. „První titul za celou jeho kariéru. Zažil toho spoustu, příliš se mu nevěřilo. A teď vidíte - čtyři góly ve třech zápasech play off. Takhle má vypadat správný kapitán. Je to naše první hvězda.“

Také od svého trenéra si vysloužil poklonu. „Už v základní skupině hrál velmi dobře, přestože neskóroval a nepřipsal si ani žádný bod. Dostával se ale do šancí, jeho lajna odváděla skvělou práci,“ zhodnotil Anttilovy výkony Jukka Jalonen, který ze střídačky dovedl Finy k mistrovskému titulu už podruhé.

„No a když pak dáte čtyři góly ve třech zápasech proti týmům, jakými jsou Švédsko, Rusko a Kanada, je to vážně ohromující. Jsem za něj hrozně šťastný. On není jedním z těch bohem obdařených střelců. Má to vydřené, hraje především pro tým,“ dodal trenér v rozhovoru s novináři.

Podívejte se na zlatý gól Marka Anttily: