Hokejisty Kanady povede na MS na Slovensku kouč Vigneault

„Jsme nesmírně šťastní, že se nám podařilo spojit čtyři elitní trenéry, kteří mají dohromady odkoučováno 60 let v NHL,“ poznamenal pro web hockeycanada.ca Tom Renney, šéf exekutivy kanadského hokeje.

Vigneault během 15 let v NHL odkoučoval 1216 zápasů základní části na střídačkách Montrealu (1997-2000), Vancouveru (2006-2013) a New York Rangers (2013-2018). Slavil celkem 648 vítězství a třikrát dovedl svůj tým k zisku Presidents’ Trophy pro vítěze základní části soutěže - Vancouver v sezonách 2010/11 a 2011/12 a New York Rangers v sezoně 2014/15.

Ze čtyř nominací na zisk Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra NHL proměnil tu po sezoně 2006/2007, kdy vedl Vancouver. S juniorskou reprezentací Kanady slavil coby asistent v roce 1991 titul mistrů světa.

Kanaďané vstoupí do MS 10. května soubojem s Finskem a dále se v košické skupině A utkají s Velkou Británií, Slovenskem, Francií, Německem, Dánskem a USA.