Rozdílné kariéry, stejná výzva. Který z brankářů dovede tým ke zlatu?

Jsou v podstatě vrstevníci. Murray v sobotu oslavil 25. narozeniny, Lankinen je o necelý rok mladší. Jejich hokejové osudy se však značně liší - Kanaďan si už stačil vydobýt uznání, slávu a trofeje, naopak Fin se zatím stále snaží prodrat mezi nejlepší. Finálový duel proto trochu připomíná souboj obra s trpaslíkem.

Ovšem oba jsou pro své spoluhráče spolehlivou oporou.

„Je to neskutečný gólman. Odchytal to výborně,“ smekl před kanadským brankářem útočník Dominik Simon po semifinále. Murray v utkání proti Česku zaznamenal 40 úspěšných zákroků. Když už se národní tým dostal do tlaku, byl to právě on, kdo držel Kanaďany nahoře. Až v závěru utkání ho překonal Tomáš Zohorna, tou dobou však Kanada vedla 5:0 a zápas s jistotou kontrolovala.



Kanadský brankář Matt Murray Finský gólman Kevin Lankinen

Také Fin Lankinen v semifinále zářil. Jeho výkon je možná ještě působivější, ruská ofenzivní síla je totiž ohromná. Ovečkin, Malkin, Kučerov, Kuzněcov, Kovalčuk... Co jméno, to hvězda. Finský hrdina však zavřel branku, pochytal všech 32 ruských střel a posunul svůj tým do finále.

„Vypadal tak jistě! Nevypadávaly z něj puky na dorážky. Byl neuvěřitelný, naprosto perfektní,“ prohlásil po utkání o svém brankáři kapitán Finů a střelec jediného gólu Marko Anttila.

Matt Murray statistiky před finále zápasů: 8 úspěšnost: 93,27 % průměr: 1,82 čistá konta: 1

Oba gólmani v semifinále potvrdili, že patří na svém postu mezi ty nejlepší z těch, kteří se na letošním mistrovství objevili. Čísla mají výborná - úspěšnost zákroků přes 93 procent a průměr obdržených branek nižší než dvě na zápas. A co je vůbec nejdůležitější, v rozhodujících zápasech dosud zachytali tak, jak jejich spoluhráči potřebovali. Díky tomu mohou teď oba myslet na titul.

Kevin Lankinen statistiky před finále zápasů: 7 úspěšnost: 93,25 % průměr: 1,57 čistá konta: 2

Až večerní finálový duel v Bratislavě začne, na obou koncích ledu budou proti sobě stát nejen dvě brankářské jistoty, ale také dvě velmi rozdílné sportovní kariéry.

Kanaďan Murray je známý, prověřený brankář. Dosud odchytal 161 utkání v NHL, v Pittsburghu je jedničkou. S kanadskou reprezentační osmnáctkou získal bronz, objevil se také na Světovém poháru v severoamerickém výběru do 23 let. A především už stihl dvakrát získat Stanley Cup.

To Fin Lankinen na svůj vstup mezi světovou elitu zatím čeká. V mládežnickém věku sice pravidelně nastupoval za reprezentační výběry, ale jeho jméno dosud znali spíš odborníci nebo velcí znalci. Lankinen strávil většinu kariéry doma ve Finsku, až loni se vydal do zámoří. Ač nebyl nikdy draftován, podepsal smlouvu s Chicagem. Na svůj debut v NHL však zatím čeká, většinu letošní sezony odchytal v AHL.

Nyní mají oba gólmani na dosah zlatou medaili z mistrovství světa. Rozdíly v kariérách se mažou, radovat se bude jen vítěz. Bude to slavný Kanaďan, nebo snaživý Fin? Utkání začíná ve 20:15.