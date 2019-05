Hra plná emocí a soubojů. Teď turnaj začal, hodnotí české hokejisty Bednář

„V uvozovkách turnaj začal zápasem se Švýcary,“ říká s nadsázkou sportovní manažer Hradce Králové a bývalý extraligový útočník. „Dopředu jsem věděl, že to s nimi nebude sranda. Měření s Lotyši, Italy nebo Rakušany není nic, na co by se mělo koukat.“

Jaroslav Bednář

Zato duel se Švýcary nesl parametry hodící se pro čtvrtfinále. „Česko v prvních čtyřiceti minutách ty výkony mělo, pak byli Švýcaři lepší. Nemůžeme si dovolit chyby v prostoru mezi kruhy, stály nás góly. Navíc máme hrozně moc zbytečných vyloučení,“ vyjmenovává Bednář.

A opravdu míří správným směrem. Vždyť z mezikruží (nebo případné dorážky před brankou) padly všechny čtyři branky Švýcarů. Patrik Bartošák musel čelit dohromady čtyřiceti střelám.

K tomu je český tým se čtyřiceti dvouminutovými tresty vůbec nejvylučovanějším mužstvem na mistrovství (za ním je Rakousko se 32 dvouminutovými tresty).

„Byl to hokej plný emocí a soubojů. Ale musíme se soustředit, hrát celých šedesát minut. Na druhou stranu oslabení bráníme dobře, dojem je celkově pozitivní, tým se mi líbí. A musím vyzdvihnout Kubu Voráčka, hraje v ohromné formě,“ uznává Bednář.

Vedle něj chválí Dominika Simona, Jana Kováře i obránce Michala Moravčíka. „Je perfektní, přes Moravčíka nepřejdete,“ oceňuje chválí útočník, jenž v minulé sezoně nastupoval za Vrchlabí ve třetí nejvyšší soutěži.

A co dál? Čeští hokejisté nyní čekají na soupeře - o něm se rozhodne večer (více zde).

Rozhodovat se také bude o brankáři. „Těžká volba, asi Bartošák. I když výborní jsou s Francouzem oba. A pokud narazíme na Němce, tak není o čem spekulovat, to by byla povinná výhra, nic si nenalhávejme. Jinak půjde o obrovské zklamání,“ říká nekompromisně Bednář.

Podívejte se na sestřih utkání: