Přiletěl Vrána. Ale otazníky šest dnů před startem MS zůstávají

Po premiérovém kompletním ročníku v NHL, po němž se pražský rodák loni v Letňanech pochlubil Stanley Cupem, potvrdil, že právem patří mezi nejobávanější útočníky Washingtonu. „Od trenéra jsem cítil hodně důvěry,“ pochvaluje si Vrána. „A byl to pořádný hukot.“

Jako jediný našinec v základní části slavné ligy letos zvládl celou porci 82 zápasů. 24 gólů, což je při průměrném icetimu 14 minut perfektní počin, ho v týmových číslech zařadilo za T. J. Oshieho a ruského fenoména Alexandera Ovečkina. „Základní část byla celkem dobrá, v play off přišlo trošku zklamání, ale teď mám před sebou novou motivaci,“ říká 23letý Vrána.

Před sebou má debut v reprezentaci, ke které se v pátek v Brně připojil. A premiéru může zažít rovnou na mistrovství světa, které na Slovensku začíná za šest dnů.

„Po sezoně jsem měl mítinky s vedením Capitals, kde jsem si musel poslechnout jejich názor, navíc nemám smlouvu. Probrali jsme to, ale já jim řekl, že bych rád jel,“ přiblížil Vrána. Je třeba ocenit jeho odhodlání. Na šampionátu riskuje, smolný úraz mu může zkomplikovat vyjednávání nového a lukrativnějšího kontraktu s Washingtonem.

Česko - Švédsko Sledujte od 18.30 online.

„Už jedno menší zranění z play off mám, ale není to nic, co by mě mělo zastavit,“ prozradil Vrána. Při rozhovoru s novináři občas nervózně žmoulal v rukou plastovou lahev.

Sebevědomí má jinak nejen na ledě dost. Sviští po křídle, pohotově pálí, umí vypomoci i obraně. Má podobný potenciál jako David Pastrňák – Vránův kamarád i rival. Na rozdíl od bostonského esa jeho vrstevník musel být ve Washingtonu trpělivější. Ale vyplatilo se. Souhlasí i reprezentační asistent Robert Reichel, který Vránu v NHL dvakrát pozoroval: „Má výbornou střelu švihem, hrál přesilovky. Věřím, že nám oživí hru a bude velmi platný.“

Ještě než hlavní trenér Miloš Říha vymyslí, kam washingtonského dravce zařadí, musí před šampionátem vyřešit palčivější starosti.

Po Vránově příletu má k dispozici extrémně široký kádr na to, že do startu šampionátu nechybí ani týden. Při pátečním tréninku po brněnském ledě klouzalo 34 hokejistů, a to ještě chyběl nemocný Radim Zohorna s Kubalíkem, který požádal o jednodenní volno. „Když mají hráči konkurenci, posouvají se dál,“ věří Reichel. „Dřív to tak nebývalo, ale všichni mají šanci nás na poslední chvíli přesvědčit.“

V sobotu v Brně čeká národní tým příprava se Švédy (18.30), v neděli zakončí turnaj Euro Hockey Tour proti Rusům (18.00). Mezi reprezentanty je cítit pnutí, o kterém Říha sám vykládal po čtvrteční porážce s Finy (2:3). „Na některých je vidět nervozita. Než přijeli kluci ze zámoří, atmosféra se mi zdála bojovnější. Teď všichni koukají v kabině kolem sebe a tvoříme tým odznovu.“

Je to správná cesta? Uchazeče o šampionát Říha škrtá střídmě. Z NHL mu přiletělo už deset borců (víc jich vzal na šampionát naposledy trenér Hadamczik před šesti lety). A současný reprezentační kouč by chtěl i další. Kvůli kvalitě i kvůli nouzi s centry.

„Máme v NHL dva, kteří by se mohli zapojit,“ přikývl Říhův pobočník Reichel. Říha po duelu s Finy přiznal, že očekával lepší výkon od Kováře s Hanzlem. Ve středu útoku obstáli Simon s Chytilem, kteří však většinu ročníku NHL odehráli na křídle.

„Už jedno menší zranění z play off mám, ale není to nic, co by mě mělo zastavit.“ Jakub Vrána

Reprezentaci by se tak nesmírně hodil univerzál Tomáš Hertl a David Krejčí, který by mohl doletět se spoluhráčem Pastrňákem.

Jenže po posledních výsledcích jsou série Boston – Columbus a San Jose – Colorado srovnané 2:2, o vyřazených tak bude nejdříve jasno v úterý ráno. „Se všemi jsem domluvený,“ ujistil reprezentační manažer Petr Nedvěd. „Bylo by super, kdyby se zopakoval loňský rok s Davidy (Pastrňákem a Krejčím)>, kdy doletěli před zápasem s Rusy.“

Obdobný scénář se může naplnit i příští víkend v Bratislavě. Do té doby zbývá ještě dost času. Říhu čeká po nedělní generálce s Rusy proškrtání seznamu reprezentantů. Přílet hvězdných posil ho ovšem může zase rozšířit.