Voráčkův den plný dvojek! Druhý syn, dva góly a dvě asistence

Před jedenáctou večer už zase stál na bratislavském ledě, publikum mu vestoje tleskalo a Petr Nedvěd, který mu předával cenu pro nejlepší hráče, mu se smíchem do ucha říkal: „Budu tě muset vozit častěji.“

Voráček byl v tu chvíli už otec syna Matěje a rovněž hvězdou tvrdého mače proti Lotyšsku, ve kterém dal dva góly a na další dva přihrál. A jelikož je Matěj jeho druhým potomkem (z předchozího vztahu má syna Jakuba), byl to den ve znamení dvojek.

„Asi je to nejkrásnější den v životě,“ říkal pak novinářům. „Bylo to hektické. Spal jsem jen tři hodiny. Ale jsem rád, že všechno proběhlo hladce, tedy alespoň z mého pohledu. A jsem rád, že jsou všichni zdraví a spokojení a já se mohl vrátit k týmu.“

A právě Nedvěd ho z Hradiště přivezl zpět.

Před zápasem měl přitom ze svého výkonu obavy. Netušil, co s ním udělá cestování, všechna ta hektika. „Věděl jsem, že Lotyši budou dobře bruslit a budou hodně nepříjemní.“

Což se v první třetině, kterou vyhráli 2:0, potvrdilo. Lotyšsko dalo dva góly v přesilovce, Češi mnohdy zbytečně faulovali. I proto si Voráček o přestávce vzal v kabině slovo. Zároveň ale nepropadal panice. Věděl, že tým má sílu duel brzy otočit.

„Tušil jsem, že když se budeme hýbat, jak jsme se hýbali v první třetině, tak oni nakonec odpadnou. To se stalo a my ten zápas od čtvrtého gólu kontrolovali. Po první třetině jsme se uklidnili, zvedli se a pak celou druhou třetinu dominovali.“

Sám dal nejdřív gól na 3:2, po kterém křičel radostí a říkal: „Byl to klíčový gól.“ Puk mu kustodi schovali na památku a on už jiným na konci duelu zvyšoval na 6:3. To byla před ním odkrytá brána, soupeř zkoušel power play, ale i tak měl co dělat, aby se vyhnul střetu s jedním z Lotyšů.

„Kdybych neuhnul, trefil by mě do hlavy. A nedopadlo by to dobře. Na druhou stranu měl zápas grády, byly v něm emoce a náš tým v něm ukázal velkou sílu.“

Stejně tak i tatínek Voráček.