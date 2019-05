Tři mače = 184 střel, skóre 0:20. Italští gólmani jsou za chudáky i hrdiny

Pálili na něj ze všech stran, dlouho však bez úspěchu.

Osmadvacetiletý Bernard ničil Lotyše bezmála třicet minut, až pak jej překonal Čechům dobře známý Roberts Bukarts. A chvíli před druhou přestávkou ještě Rihards Marenis.

Během prvních čtyřiceti minut napočítali statistici Bernardovi 50 zákroků, nakonec toto číslo ještě o kus vzrostlo. Zkušený reprezentant pochytal 62 lotyšských pokusů, ve třetí třetině už další puk za svá záda nepustil. Na konečných 3:0 upravil Teodors Blugers až minutu před koncem do prázdné branky.

„Po druhé třetině jsem viděl 50 střel a říkal jsem si: Ach můj bože! Ale zůstal jsem soustředěný na každou další a neřešil jsem, jestli jich bude 70 nebo 80,“ svěřil se po zápase italský hrdina. „Naštěstí mi spoluhráči v poslední třetině pomohli. Pokusili se i vstřelit branku, což se nepovedlo.“

Lotyši vypálili dohromady 65krát, což je třetí nejvyšší počet střel jednoho týmu za zápas v historii mistrovství světa. Na stejné číslo dosáhli také Kanaďané v roce 2008 proti Slovinsku. Mimochodem, absolutní rekord činí dnes už stěží uvěřitelných 114 střel. Tolik ran vyslala Kanada v utkání proti Belgii roku 1950.



„Chytal skvělý zápas,“ smekl po utkání při rozhovoru s novináři kapitán Lotyšů Lauris Darzinš. „Nevypadávaly z něj puky, takže jsme neměli moc šancí z dorážek. Naštěstí dva góly pustil.“

Velký výkon Bernarda dlouho dával Italům naději na první body v turnaji. To by však museli jeho spoluhráči vstřelit gól. Proti Lotyšům byli velmi blízko, forvard Diego Kostner v první třetině dokonce dostal puk do sítě, ovšem rozhodčí jeho trefu nakonec neuznali pro předchozí ofsajd. Itálie tak zůstává jediným týmem na mistrovství, kterému se dosud nepodařilo skórovat.

MS 2019 v hokeji Program a výsledky.

Italští brankáři to vůbec nemají na šampionátu jednoduché. Dosud museli čelit v každém zápase obrovskému množství střel.

V prvním utkání proti Švýcarsku (0:9) šlo na Bernarda 61 pokusů.

V duelu se Švédy (0:8) čelil jeho parťák Marco de Filippo Roia 58 ranám.

A o zatím posledním utkání s Lotyši už řeč byla.

Bernard dosud na turnaji předvedl 114 úspěšných zákroků, což je zdaleka nejvíc mezi všemi brankáři. Navíc šance, že by si on nebo jeho kolega v dalších zápasech trochu oddechli, zřejmě nejsou příliš vysoké. Ve středu od 20:15 se Itálie postaví našlapanému, suverénnímu a dosud neporaženému Rusku. V pátek pak hraje s českou reprezentací, která nebude chtít dopustit žádné komplikace v boji o čtvrtfinále.

Jak se asi italským pracantům povede?