Hynek Zohorna dal gól na obou stranách. Poprvé a snad naposledy, doufá

„Já si myslím, že se mi to ještě nestalo. Je to poprvé, co jsem dal na obou stranách gól. Poprvé a snad naposledy,“ řekl novinářům Hynek Zohorna, který v nepodařeném úvodu duelu chtěl přihrát puk z kruhu po Bartošákově pravé ruce před napadajícím Leanem Bergmannem na druhou stranu, ale trefil ho nešťastně mezi betony českého gólmana.

„Musím se na to podívat, protože fakt nevím, jestli jsem to byl já, nebo napadající útočník, který to ztečoval. Nebylo to moc dobré. Chtěl jsem to dávat křížem na druhého obránce, který byl na levém mantinelu. Nevím, jestli se mi puk postavil, nebo to tečoval,“ prohlásil Zohorna. Bergmannovi byl jako nejbližšímu hráči připsán gól, aniž se puku dotkl.

Bartošákovi se pak Zohorna omlouval. „Protože tohle je má chyba. Byl tam jenom jeden napadající Němec, my jsme tam byli čtyři. S tou situací si musíme poradit,“ řekl.

Nakonec mohl i díky své brance na 4:2 duel hodnotit pozitivně. „Jsem rád, že jsem to tím gólem napravil,“ uvedl Zohorna, který v protiútoku v přečíslení s bratrem Tomášem zamířil z levého kruhu přesně do protějšího horního rohu branky Niklase Treutleho.

„Dali jsme si rychlou nahrávku v obranném pásmu, Němci propadli. Radim nám to posunul výborně a my jsme s Tomášem jeli od modré čáry dva na jednoho. Čekal jsem do poslední chvíle, protože obránce šel s Tomem, takže jsem měl dost čau na střelu,“ popsal Zohorna.

Potkal se se sourozenci opět na ledě podobně jako na únorových Švédských hrách ve Stockholmu. Kouč Miloš Říha je dnes dal dohromady v průběhu utkání. Před dvěma měsíci se stali prvním sourozeneckým triem v historii, které obléklo český reprezentační dres v jednom zápase.

V dějinách československého hokeje předtím už reprezentovali spolu slovenští sourozenci Marián, Peter a Anton Šťastní. Teď by je mohli Zohornové napodobit i tím, že by se představili na velké mezinárodní akci. Na to ale zatím nemyslí. „Je to dlouhá doba. Do mistrovství zbývají ještě dva týdny, jdeme zápas od zápasu. To je to hlavní, na co se teď soustředíme,“ podotkl Hynek Zohorna.

Podle něj Češi dnes Němce dostali více pod tlak než ve středu, zápas ale skončil opět 5:4. „Němci hráli dobrý zápas, hlavně mají dobrou defenzivu. Hrají pospolu, zbytečně neodhazují puky. Museli jsme trochu změnit hru, protože předtím jsme ve středu nedostávali Němce pod tlak. Dneska to bylo lepší,“ prohlásil.

Za poslední tři zápasy český tým inkasoval 12 branek. „Moc brankářům a obráncům jako útočníci nepomáháme. Musíme to zlepšit. Ještě jsou tam chybičky,“ řekl Zohorna.

Těší se na tři dny volna před dalším kempem v Nitře. „Vracím se do Brna, máme do pondělí klid. Přijde to vhod, těším se. Má být krásně, zajdu si na ryby. Při tom si odpočinu,“ dodal.