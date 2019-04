Slovensko plné hvězd. Na hokejový šampionát míří velká jména z NHL

Česká radost, reprezentační starost. Opory postupují Stál u střídačky, už na sobě neměl dres. Ale ani pár minut po zápase nevyprchaly z Tomáše Hertla emoce a při rozhovoru proto místo souvislejšího hodnocení jen nadšeně řval: „Wohooo! Dokázali jsme to! Do toho Sharks!“ Nedivte se. Český hokejista měl ve středu výrazný podíl na jednom z nejúžasnějších obratů v bojích o Stanley Cup, když San Jose ovládlo zdánlivě ztracený rozhodující zápas série 1. kola play off NHL proti Vegas. Tomáš Hertl ze San Jose si užívá postup do 2. kola play off. Bezbřehá radost českého útočníka zároveň také znamená starost pro českou reprezentaci. Kouč národního týmu Miloš Říha ve středu nad ránem během pár hodin přišel hned o tři výrazné posily, z nichž by klidně v květnu na Slovensku mohl poskládat jednu z nejnebezpečnějších lajn celého šampionátu. Chvíli před Hertlem slavili postup po sedmizápasové šichtě s Torontem také bostonští Davidové Pastrňák s Krejčím, o jejichž zájmu reprezentovat opakovaně mluvil manažer národního týmu Petr Nedvěd. „Klidně budeme na dva tři hráče, kteří nám to přislíbili, čekat až do poslední chvíle. Mužstvu by dodali top úroveň,“ vyhlásil Říha už na začátku přípravného kempu před mistrovstvím světa. A klidně - byť opožděně - se vzývaných hvězd stále ještě může dočkat. Druhé kolo odstartuje Boston už v noci na pátek proti Columbusu, o den později rozehraje svoji sérii San Jose s Coloradem. Dohráno bude nejpozději 8. května čili dva dny před prvním českým vystoupením v Bratislavě proti Švédům. Říha může po vyřazení Vegas oslovit vytáhlého pracanta Tomáše Noska, víc ho ale musí tížit situace se středními útočníky. Při nedostatku schopných centrů by se Říhovi šikli kreativní Krejčí nebo univerzál Hertl, o jejich kvalitě nemluvě. Tím spíš, když s Dallasem dál v play off postoupil Radek Faksa. O den později navíc Carolina, za niž chytá Petr Mrázek, vyřadila v sedmém zápase Washington. „Kdybychom brzy vypadli, stoprocentně bych chtěl na šampionát,“ vyřkla před play off vyhlížená brankářská posila. Jenže ani té se Říha aspoň v nejbližších dnech nedočká.