Ráno sháněli podpisy, večer hráli. Britové se vracejí mezi elitu

„Se spoluhráči jsme si zjistili, kdy mají Kanaďani rozbruslení a počkali jsme si na ně v hale na chodbě,“ zavzpomínal pro Daily Mail sedmapadesátiletý chlapík. „Když nás viděli, museli si myslet: Co jsou sakra zač? Vždyť sem veřejnost nemá přístup.“

Možná ještě víc Joe Sakic, Rob Blake nebo Brandan Shanahan zírali, když se proti nim za několik hodin lovci autogramů postavili na ledě. „Byla to zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu,“ poví O’Connor a bylo vlastně fuk, že s kolegy schytal nakládačku 2:8.

Historka britského reprezentanta je po čtvrtstoletí opět aktuální. Velkou Británii teď totiž poprvé od roku 1994 čeká utkání na mistrovství světa. Tým pod vlajkou Union Jack od 16.15 vyzve Německo a O’Connor zase bude u toho. Přesněji Ben O’Connor, syn někdejší britského obránce. „Je to sen, který se stává skutečností,“ rozplývá se O’Connor junior.

Kromě Němců vyhlíží v košické skupině zápasy s Američany nebo Finy. A podobně jako jeho táta si zahraje proti Kanadě. „Jestli je porazíme, nejspíš do dalšího zápasu nenastoupíme, protože budeme létat v oblacích,“ zavtipkuje třicetiletý obránce a potom vážněji dodá: „Jsme realisté a víme, že se spíš musíme soustředit na Francouze nebo Dány, což jsou soupeři, s nimiž máme nějaké šance na výhru.“

Dávat si odvážnější cíle by bylo hokejové rouhání. Vždyť v žebříčku IIHF jsou Britové na 22. příčce, což je suverénně nejhorší pozice ze všech účastníků slovenského šampionátu. Na něj se probojovali z loňského turnaje divize IA, když postupovou branku na 2:2 proti Italům vstřelili 15 sekund před koncem!

Předchozí roky Britové střetávali s protivníky ze zemí, v nichž byste stěží nalezli kvalitní zimák. Teď reprezentanti prožívají sportovní renesanci a věří, že šampionát pomůže k hokejové osvětě. „Kdybych jako kluk viděl v televizi hrát Brity proti Kanadě, chtěl bych hrát hokej,“ tvrdí Ben O’Connor z Sheffield Steelers.

Jen dva hokejisté z výběru skotského trenéra Russela - útočník Lewis z druhé německé ligy a 19letý talent Kirk ze zámořské juniorské OHL - nehrají v domácí EIHL.

Obránce Petr Chaloupka (vpravo) v roce 2017 působil v Pardubicích.

„Dost lidí si myslí, že britská liga je špatná, ale tak to není,“ upozorňuje i Petr Chaloupka, jeden z šesti Čechů, který v uplynulé sezoně EIHL nastupoval. „S extraligou se to nedá srovnávat, v ní jsou lepší hokejisté, ale určitě není horší než slovenská,“ dodává bek Dundee Stars.

Úroveň ligy zvedají hlavně Kanaďané, kteří se často neuchytili na farmách týmů NHL. „Většina z nich působí naštvaně. Nebo to bývají mladí kluci, kteří mají po škole a zjišťují, jestli chtějí hrát dospělý hokej,“ líčí Chaloupka. „Agenti jim to domluví, protože je tam dost kanadských trenérů.“

Z přílivu Kanaďanů, kteří i dnes v jedenáctičlenné lize naprosto dominují, profitovala i tamní reprezentace. „Dřív spoustu kluků mělo dvojí občanství, ale teď jsou v reprezentaci hráči, kteří vyrůstali v Británii,“ těší O’Connora seniora. Sám je příkladem. Narodil se v kanadském Ontariu, kdežto syna vychovával už v Anglii.

„Je to trochu zázrak, že se jim zadařilo. V ligových týmech je pravidlo, že v nich musí být tři čtyři Britové, což fakt není moc,“ podotýká Chaloupka. „Na druhou stranu týmy z Anglie mají výborné zázemí. A třeba Belfast nebo Cardiff na zápasy létají,“ dodává bek, jenž před čtyřmi lety slavil v Litvínově extraligový titul.

V porovnání s Litvínovem má ve skotském klubu, který patří mezi ty skromnější, podobnou výplatu. Jen náklady na život se na ostrovech zvýšily. Nicméně i Chaloupka potvrzuje, že se liga zprofesionalizovala. Hokejisté si už nemusí hledat vedlejšáky v kancelářích a administrativě, které jim klub dohodí. „Snad jen náš náhradní gólman má ještě další práci, do které chodí dvakrát týdně,“ líčí český vyslanec.

Do hokejové exotiky ho lákala nová životní zkušenost a zdokonalení angličtiny. Šampionát by mohl napomoct, že se jednou britská angažmá budou volit hlavně z hokejových důvodů. „Mistrovství je pro náš sport velká věc,“ říká Ben O’Connor. „A už jen to, že se můžeme poměřit s hráči z NHL, je pro nás vítězství.“