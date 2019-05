Říha tají sestavu pro MS. Francouz může být klidně trojka, řekl

Národní tým čeká už v pátek úvodní duel na světovém šampionátu proti Švédům, před nímž kouč Miloš Říha zapíše na soupisku dva brankáře, sedm obránců a jedenáct útočníků. Faksa stále neprošel výstupní lékařskou prohlídkou v Dallasu. A i když se to povede, může zasáhnout vedení klubu.

MS v hokeji 2019 Kompletní program

„Dávám dvacet procent tomu, že nastoupí v sobotu proti Norům a nejpozději by se měl připojit k mužstvu v neděli,“ věří přesto Nedvěd.

S příchodem Francouze, u něhož by s výstupní prohlídkou neměl být problém, budou k dispozici čtyři gólmani, je tedy jasné, že jeden z nich mužstvo opustí. Říha je však tajemný a nechce prozradit kdo. Stejně neoblomný je ohledně složení zbytku sestavy.

„Nechci nic říkat, protože se všichni připravujou a už je to zase zbytečně nervózní. Hráči se všechno dozví v pátek na poradě. Ani Francouz nemá své místo jisté, může být i trojka,“ pravil hlavní trenér.

Jak Ovečkin vítal Říhu Když odcházel trenér národního týmu Miloš Říha z ledu po tréninku, potkal se v útrobách bratislavského stadionu s hvězdným Alexandrem Ovečkinem. Ten ho vřele přivítal: podal mu přátelsky ruku, poplácal ho po zádech a prohodil s ním několik slov. Říha byl viditelně potěšen. "Pozdravili jsme se už v Brně. Je dobře, že si kluci váží i trenérských postů a nechodí kolem, jako by nikoho neznali."

To je však nepravděpodobné. V momentální chvíli to vypadá, že o pozici jedničky bojuje Jakub Kovář s Patrikem Bartošákem. Oba jsou ve formě, oba za sebou mají výborné sezony a oba se solidně předvedli v přípravných zápasech. Dá se očekávat, že s příjezdem Francouze opustí šampionát jeden z nich - pozice trojky bude totiž nejspíš patřit Šimonu Hrubcovi.

Vstup do turnaje je pro český tým hodně důležitý, protože výsledky se Švédy a Rusy mohou určit konečné umístění ve skupině. Pokud v ní národní tým skončí do druhého místa, nebude muset na čtvrtfinále cestovat do Košic, a navíc ho bude čekat papírově lehčí soupeř.

„Chtěli bychom aspoň jednoho z velkých favoritů porazit. Na druhou stranu na turnaji není lehkých soupeřů. Švýcaři posílili, Italové mají spoustu hráčů ze švýcarské ligy. A myslím, že jednoduché to nebude ani s Nory,“ reaguje Říha.

Ten se nemůže dočkat, až skončí spekulace ohledně konečného složení mužstva, které ho nutí neustále přemýšlet o různých variantách sestavy a především o složení jednotlivých útoků.

Česko - Švédsko Sledujte v pátek od 20.15 online.

Nyní tým trénoval takto: Hronek, Kolář - Gudas, Sklenička - Rutta, Moravčík - Zámorský, Musil - Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - T. Zohorna, Kovář, Vrána - Řepík, Hanzl, Kubalík.

Na soupisku by se tedy nemusel z obránců vejít Musil a z útočníků Tomáš Zohorna.

Česko naposledy přešlo přes čtvrtfinále na domácím šampionátu v roce 2015, a proto je odhodlání týmu toto nepříznivou bilanci prolomit hodně velké.

Říha však jedním dechem upozorňuje na sílu soupeřů: „Každé mužstvo je nabité, bude záležet na maličkostech a na zdravotním stavu hráčů. Musíme splnit, co si říkáme, a budeme potřebovat ještě štěstí. Pak šanci máme.“

Největší předností týmu je podle Říhy soudržnost. „Ta je nesmírně důležitá, parta je tu vynikající. Našli jsme i šéfa. Z herního hlediska máme slušnou útočnou fázi, nechybí nám střelci. Musí se to uklidnit, kluci musí plnit své role a pak přijde pohoda. S ní i výsledky, uvolníme se a budeme sebejistí.“