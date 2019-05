Hurá na Slovensko! Hokejisté vyrazili na mistrovství a mluvili o medaili

Cestovat vlakem je pro většinu hokejistů netradiční způsob přepravy. V případě cesty do Bratislavy ji však všichni vítají nejen kvůli pohodlí. Asistent trenéra Robert Reichel si pochvaluje, že se vyhne problematické dálnici D1.

„Protože tím pádem nehrozí, že bychom zůstali viset v zácpě. Díky tomu stihneme všechny povinnosti i odpolední trénink. Zkrátka ten den bude normální a nebudeme unavení,“ pravil bývalý kapitán zlaté generace z přelomu tisíciletí.

Hokejisté jedou běžným spojem, který má cílovou stanici v Budapešti, jen budou mít soukromí v posledním vagonu. V Praze do něj nasedli Radko Gudas, Michal Řepík, Robin Hanzl, Michael Frolík, Dominik Kubalík, Jan a Jakub Kovářové, Dmitrij Jaškin, Šimon Hrubec, Michal Moravčík, Jan Rutta, David Sklenička, Dominik Simon, David Tomášek a Jakub Vrána.

A ostatní budou přisedávat. V Pardubicích bude na nástupišti čekat čtveřice Tomáš Zohorna, Filip Hronek, Jan Kolář a Filip Chytil společně s hlavním trenérem Milošem Říhou. V Brně naskočí Hynek Zohorna, Patrik Bartošák, Ondřej Palát a David Musil. Jako poslední se v Břeclavi připojí dvojice Jakub Voráček, Petr Zámorský.

„Myslím, že nám cesta uteče jako nic. Pokecáme, probereme novinky a budeme koukat na internet,“ usmál se Gudas, který je na cestování vlakem zvyklý z Philadelphie, odkud takto vyráží na zápasy do Washingtonu a New Yorku. „A je to příjemnější než letadlem nebo autobusem,“ říká.

Cestou už však hráčům pomalu začne docházet, že se šampionát opravdu blíží. A tím pádem v nich roste odhodlání uspět. Útočník Jakub Vrána, který v reprezentaci debutuje, například pravil: „Máme motivaci vrátit se s medailí na krku i kvůli tomu, že jsme se za poslední léta nemohli dostat přes čtvrtfinále. Víme, co to pro Česko znamená. Jedeme na Slovensko samozřejmě s tím udělat úspěch.“

Že to není přehnané očekávání, věří i Reichel. „Medaile je ještě daleko, ale určitě by bylo příjemné, kdyby kluci zažívali, co jsem zažíval já. Věřím, že ta síla v mužstvu je. Když si všechno sedne, tak by to mohlo vyjít,“ prohlásil.

Hokejisty čeká už v pátek úvodní ostrý test proti Švédsku. Pokud chtějí skutečně myslet na úspěch, musí zvládnout především bitvy s těžkými soupeři. Ostatně na toto téma se už všichni společně s trenéry otevřeně bavili na víkendovém turnaji v Brně.

„Brzy po Švédech máme i Rusy a už v Brně bylo vidět, že se kluci soustředí mnohem víc, defenziva měla daleko větší náboj. Šampionáty jsou těžké, ale oproti loňsku máme před jeho startem dva dny volna navíc. Musíme zregenerovat a nabrat síly,“ burcuje Gudas, jenž zažil loňskou akci v Kodani.

A proto porovnával. „Z loňska je nás tam jen pět nebo šest, kádr se hodně změnil. Máme mladé kluky, kteří chtějí jet a bojovat, i veterány, kteří vědí, jak se to hraje a že rozhoduje každé střídání. Rozhodnout může opravdu jedno vyloučení. Tým je sestavený skvěle.“

Jeho síla se může ještě vylepšit, ve hře jsou ještě tři případné posily ze zámořské NHL. „Ale to neovlivníme, takže se na to nesoustředíme. Musíme počkat a uvidíme,“ reaguje Reichel.