Bum! Gudas dostal bombu do hlavy: Nečistý zákrok, ale nebudu to řešit

Klečícímu Gudasovi se po ráně úplně zvrátila hlava, ještě dlouho poté se na střídačce z těžkého direktu probíral. „Přišlo to na hlavu. Kdyby mě trefil do ramene, bylo by to O.K. Sudí ten zákrok ale potrestali, takže ho nebudeme řešit,“ vykládal obránce.

On sám rány většinou rozdává, nyní se ocitl na druhé straně. Sudí za atak sice poslali na trestnou lavici špatného hráče (Gudase fauloval Freibergs, na trestnou putoval Darzinš), nicméně verdikt byl nekompromisní: pět minut plus trest do konce utkání.

Když Gudas dostal otázku, jestli mu napadení přišlo hodně nefér, odvětil: „Hokej je tvrdá hra a Lotyši byli trochu frustrovaní. My jsme je na konci taky řezali, dohrávali je a těžko se zvedali. Určitě to nebylo čistý, ale nebudu to víc řešit. To se prostě stává.“

Český tvrďák si jen oddechl, že nepřišel o umělé zuby, protože úder směřoval přímo do nich. „Ještě že mi je nevyrazil, to by asi manželka nebyla nadšená,“ pravil.

Duel s Lotyšskem byl skutečně vyhrocený. Důvodů, které zapříčinily emoce, bylo víc. Český tým brzy prohrával 0:2 a hrozilo, že si v případě nečekané ztráty zkomplikuje cestu do čtvrtfinále. A soupeř pak následně po ztrátě slibného vedení pociťoval rozčarování.

Však se jedna z potyček strhla i po závěrečné siréně. Gudas ostatně nezastíral, že měl v průběhu utkání chuť vyřizovat si s protivníkem účty. „Určitě jsem tu chuť měl, ale pracuju na tom, abych pomohl týmu a nebyl tolik vylučovaný. Chci jít disciplínou příkladem.“

Lotyši se ostatně do dvoubrankového vedení v první třetině dostali právě v početních výhodách (první gól vstřelili dokonce v přesilovce pět na tři). Gudas přiznal, že hráči zbytečně faulovali, což je dostalo do kolen. A soupeře naopak na koně.

„Na disciplíně obecně musíme zapracovat, protože by se nám to mohlo vymstít hlavně v zápasech se silnými soupeři. Na mistrovství je to ale těžké, protože je každý rozhodčí odjinud a každý má trochu jiný metr. Vždycky je obtížné zjistit, co si můžeme dovolit a co už ne,“ upozorňuje Gudas.