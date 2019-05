Hokejisté jdou na Itálii s Gulašem a Francouzem. Vrací se Chytil

Národní tým absolvoval v Bratislavě dobrovolného předzápasového rozbruslení, kterého se zúčastnila víc jak polovina týmu. Na ledě se objevilo čtrnáct hráčů včetně všech tří brankářů (jedenáct borců odpočívalo).

Nechyběl pochopitelně útočník Milan Gulaš, jehož čeká velká premiéra na mistrovství světa. Může být člověk v jeho věku a s tolika zkušenostmi nervózní před zápasem Itálií? „Ráno jsem trochu byl, ale jakmile jsem vlezl na led, tak jsem se cítil moc dobře,“ usmál se čtyřiatřicetiletý forvard.

Trenéři usilovně tají, v jaké formaci by měl nastoupit, prozradit to nechtěl ani samotný hráč. Dá se však očekávat, že budou sázet na prověřenou spolupráci s Janem Kovářem a formaci by mohl doplnit Dominik Kubalík.

Gulaš by měl zúdernit i přesilovku - to byl ostatně jeden z hlavních důvodů, proč ho Miloš Říha a spol. na šampionát dodatečně brali. Právě početní výhody totiž v Bratislavě haprují, reprezentace s nimi má problémy. Ve čtvrteční bitvě proti Lotyšsku měla například výhodu pětiminutové přesilovky, kterou využila jen jednou až v jejím závěru.

V brance se proti Itálii rozchytá Francouz, pro nějž je to ideální příležitost, jak si zvyknout na evropské rozměry kluziště. Tým jinak nastoupí s osmi obránci a dvanácti útočníky.

Proti Itálii se nečeká nic jiného než výhra. Asistent trenéra Robert Reichel nerad slyší výrazy jako lehčí či slabší soupeř, přesto v tomto případě nejde jinak: Italové na mistrovství ještě nedali ani gól a po čtyřech zápasech mají skóre 0:30.

„Vím, že nedali gól, ale viděli jsme náš zápas s Lotyšskem, které dělalo všechno pro úspěch a někteří jeho hráči byli až zákeřní. Sice jsme hodně stříleli, ale ze vzdáleností, z nichž jsme se mohli těžko prosadit. To musíme zlepšit. Nesmíme nic podcenit. Když dáme rychlé góly, tak by to mělo být jednodušší. Máme kvalitní mužstvo, měli bychom to zvládnout,“ pravil.