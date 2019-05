Palát spadl do čtvrté formace, rozpadá se nevýrazný útok z NHL

Formace Vrána, Faksa, Palát měla patřit k tomu nejlepšímu, co má český tým na šampionátu v Bratislavě k dispozici. Na ledě to tak ale nevypadalo a například v posledním utkání proti slaboučké Itálii, kterou národní tým rozstřílel 8:0, byla jedinou, která se gólově neprosadila.

Proto došlo v sobotu na tréninku k logické změně a Ondřej Palát skončil ve čtvrté formaci po boku centra Hynka Zohorny.

„Chtěli jsme zkusit v tréninku jinou variantu, ale nic v tom nehledejte. Není jisté, že to takhle bude i v zápase. To se dozvíte až v neděli,“ reagoval asistent trenéra Robert Reichel tajemně.

I jeho nadřízený, hlavní kouč Miloš Říha, ovšem během turnaje několikrát zopakoval, že bude hledat ideální složení jednotlivých útoků. Proto se dá očekávat, že ke změně skutečně dojde. Zvlášť když má reprezentace už jen dva zápasy k tomu, aby vyladila ideální sestavu pro klíčové čtvrtfinále.

„Samozřejmě zkoušíme různé varianty, tak uvidíme, co a jak bude fungovat,“ připustil nakonec i Reichel.

Češi se každopádně chystají na další méně záživný zápas proti slabému týmu. V cestě nyní stojí Rakousko a nebere se nic jiného než vítězství. „Bude to podobný zápas jako s Lotyšskem,“ věští útočník Radek Faksa. „Budou nepříjemní do těla a budou dobře bránit. Důležité bude vstřelit první gól, možná i ten druhý, abychom jim odskočili. Pak už by to mělo být v pohodě.“

I Reichel neočekává tak jednoznačnou záležitost jako s Itálií, Rakušané mají v týmu i hráče z NHL. „Čeká nás daleko těžší soupeř, kterého známe už z přípravy na mistrovství. Rakousko je hodně nepříjemné, myslím, že můžete z naší strany čekat něco jiného než proti Itálii,“ pravil asistent.

Ledoví manekýni

Hokejisté se před sobotním tréninkem fotili, aby měli vzpomínku na šampionát. Focení probíhalo tradičním způsobem. A řada hráčů ho brala dost vážně. „Já ale mezi ně spíš nepatřím, nedá se říct, že by mě focení bavilo. Ale aspoň to zpestří den,“ usmál se mladík Filip Chytil. A dodal: „Většina kluků stála v kabině u zrcadla a důkladně se připravovala.“

Kdo je největší manekýn, to nechtěl nikdo prozradit. Faksa vtipně odvětil: „Kromě mě? Ba ne, já manekýn nejsem. Pasta tu není, tak těžko říct. Ale spoustě kluků na tom hodně záleží, v kabině se gelovali a česali. Každý chce na fotce vypadat dobře.“

S nadhledem focení bral i Reichel: „Jsou hráči, kteří si na to potrpí a dávají si gel na hlavu, jiným je to úplně jedno. Tak to bylo za mých časů, je to tak nyní a bude to tak i v budoucnu.“