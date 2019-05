Válíme, ale vidím i nedostatky, pravil Říha po další výhře hokejistů

Povězte, nebál jste se, že po výhře nad Švédy přijde útlum?

Ten tým je v pořádku, je pracovitý. Má svoji sílu a taky lidi, kteří to dokážou ovlivnit.

Co vás potěšilo?

Že jsme ve všech herních situacích zahráli, jak jsme potřebovali. V jednom oslabení jsme inkasovali. Malovali jsme si to, ale na ledě jsme to nesplnili. Jinak jsme ale zlepšili souhru i vhazování. Byla tam lepší změna rytmu v napadání a následném odstoupení. Tohle začíná fungovat, začíná si to sedat.

Oproti prvnímu duelu jste změnil složení lajn. Jste spokojenější?

Ještě jsme pořád v procesu zkoušení, kdo s kým může hrát. Hledáme, jaké dvojice budou nejlepší, kdo si vyhoví s kým. Každým dnem se nám to ukazuje.

Máte radost, jak obrana podporuje útok?

Hlavně mě těší, že to vychází z tréninku, který jsme dělali. Obránce jsme honili dopředu, což je v dnešním hokeji důležité. Hráči tomu věří.

Navíc hrajete hezký a útočný hokej.

Když mám takové hráče, tak ať si ten hokej zahrají. Když budou poctivě plnit úkoly a budeme mít náskok, mají volnost. Jen nesmí vymýšlet úplné blbosti, abychom nepropadali.

Jste překvapený, kolik dáváte gólů?

Výběr hráčů tomu napovídá: Kubalík střelec, Vrána střelec, Voráček i obránci střelci. Oni si vyhoví. Že umíme dávat góly, je jenom pozitivní. Přijdou taky zápasy, kdy třeba budeme hrát na 0:0 a je důležité, abychom dali gól tehdy.

Budete muset tým držet při zemi?

On nepodlehne nějaké euforii, jsou tam lídři, kteří to umravní. Budeme taky apelovat na to, že zdaleka nic neskončilo, turnaj teprve začíná.

V pondělí vás čeká důležitý zápas s Rusy. Už na něj myslíte?

Myslím, už dneska jsme se na ně připravovali. Máme tým lidí, kteří nám s tím pomáhají.