Říha po Lotyších: Hlavou mi blesklo, že budete psát o katastrofě

Co ve vás po něm převažuje?

Co myslíte?

Spokojenost?

Důležité je, že máme zdravé mužstvo. Že se něco řekne a přijde impulz s prací. Ta práce byla neskutečná, nebylo vidět jediného hráče, že by odpočíval. Kluci začali být agresivnější, dohrávali souboje, co jsme přijali, to jsme rozdali. Někdy to byly zbytečné fauly, to jsme si řekli. Ale obrat jsme si zasloužili.

Jak vám bylo po druhém inkasovaném gólu?

Od rána jsem takový vývoj předpokládal. I kvůli tomu, že náš lídr Kuba Voráček přijel kvůli narození syna později. Čekali jsme, co bude. Jestli bude hrát, nebo nebude hrát. Tušil jsem, že se nestačíme probrat. Nebylo to dobré. Lotyši jsou těžký soupeř, když vedou, tak si dokážou počkat na brejkové situace. Ale dneska proti nám od druhé třetiny neměli šanci.

Přesto vám za stavu 0:2 v pětiminutové přesilovce dlouho trvalo, než jste dali gól.

Ale už z toho tlaku bylo vidět, že jsme je rozhodili. Bylo poznat, že v obraně nejsou už tolik organizovaní. Rozhodili jsme je nastřelováním puků do brankoviště, tlakem na brankáře a obranu. Už ani nevyhazovali puky tak důsledně, už ani nechodili do brejků, už ani neriskovali. To všechno ovlivnilo zápas.

Takže jste byl v klidu i za stavu 0:2?

No, v klidu jsme nebyl.

Ale věřil jste?

Věřil, síla v týmu je. Věřil jsem, že takhle hrát nemůžeme.

Jaká je pro vás hlavní zpráva z tohoto zápasu?

My si pořád sedáme, dneska hrál poprvé Faksa, měli jsme jiné útoky, točíme to i v přesilovkách. Zatímco Rusové a Švédové už to mají dané. Už si hrajou, aby si mužstvo sedlo. My se hledáme neustále. Máme na to ještě tři zápasy, aby si to sedlo do dokonalosti.

A budete si zřejmě sedat dál, protože sestava se bude měnit i v pátečním zápase proti Itálii, že?

Asi jo.

Je to vlastně dobře?

Dobře je, že jsme už všechny hráče dopsali na soupisku. Dobře je, že už nikdo nepřijde a nikdo nás neopustí. A že ta parta zůstane spolu.

Chtěl byste, aby se sestava po zápase s Itálií ustálila?

Ne, konkurence je zdravá a dobrá, nikdo nikomu nezávidí. Naopak. I ti, co seděli, tedy Chytil a Gulaš, byli do atmosféry v kabině vtažení. To je pozitivní.

Blesklo vám hlavou, že by prohra s Lotyši byla komplikací?

Jelikož jste to psali vy, tak mi to hlavou blesklo. Pořád opakuju: my nepracujeme spolu, my pořád hledáme, co by mohlo vzniknout za katastrofu. A co s tím Říha udělá, když se prohraje. A co s tím udělá někdo jiný, když se vyhraje. Takže mi hlavou problesklo, co byste zase psali. Že to je katastrofa a jestli se vůbec dostaneme do čtvrtfinále.