Vyhrál Stanley Cup, přesto Vrána říká: Cítím před mistrovstvím nervozitu

Pomůžou zkušenosti?

Velkých zápasů jsem hrál dost. Vím, jak s tím naložit. A zkušenosti mám i s juniorskými nároďáky: hrál jsem na osmnáctkách, třikrát na dvacítkách.

Po vypadnutí Washingtonu jste však nestihl odehrát žádnou přípravu. Bude to vadit?

Situace mi to nedopřála, přijel jsem docela pozdě a měl ještě menší zranění z play off, takže jsem se musel dát dokupy. Na druhou stranu jsem v Brně stihl pár kondičních tréninků, tělo se cítí dobře. Uvidíme v zápase, snažím se připravit co nejlíp.

Zranění je pryč?

Ano.

Co jde natrénovat pár dní před startem šampionátu?

Každý hraje jinde a potřebuje si zvyknout na systém. Musíme se spolu zpevnit jako tým, proto trénujeme, abychom se sehráli a dostali do hry detaily, které po nás trenér chce.

Jaký máte pocit z lajny, ve které trénujete s Hynkem Zohornou a Janem Kovářem?

Zatím velice pozitivní. S Kovym jsem nikdy nehrál a ani ho neviděl hrát, ale z tréninků poznám, že je to hrozně šikovný hráč. Je dobrý na puku, má skvělou přihrávku, což se ke mně může hodit, protože jsem spíš střelec. Souhra bude fungovat a ještě tam máme Zohyho. Toho jsem taky v životě neviděl hrát, ale na tréninku si docela vyhovíme a budeme připravení.

Čeká vás Švédsko, kde jste dlouho hrál a členy současného výběru znáte z NHL.

Skoro proti všem jsem hrál, je to hodně kvalitní tým. Ale to my taky. Je jedno, jestli hrajeme proti Švédsku, nebo Itálii. Všechny soupeře bereme s pokorou, máme k nim respekt, ale jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát. Nemůžete nikoho podcenit.

Švédové útočí na zlatý hattrick, což se naposledy povedlo Čechům.

Vím, že jsme vyhráli třikrát za sebou. Oni teď dvakrát? Co k tomu dodat? Good luck.

Přijde vám zvláštní, že už jste vyhrál Stanley Cup, ale čeká vás teprve první šampionát?

Už jsem hrál hodně velkých zápasů, nervozita z hráče spadne po prvním střídání. Chci se hokejem bavit, předvést co nejlepší výkon a pomoct týmu. Poslední roky se nám nedaří přejít přes čtvrtfinále, ale nechceme koukat tak daleko dopředu Chceme se připravit na první zápas. Zkušeností mám dost z NHL, jsem tady, abych co nejvíc pomohl týmu.

Jakub Vrána ukazuje na pódiu v Praze Stanley Cup.

Nestraší vás, že na rozdíl od Stanley Cupu tady rozhodne o úspěchu jeden zápas?

Proto to říkám, tady stačí porazit soupeře jednou. I když je na papíře lepší, vůbec to nevadí, hrajete jeden zápas, tak se na něj připravíte co nejlíp. Teď máme cíl vyhrát skupinu.