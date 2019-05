Voráček opustil národní tým, narodil se mu syn. Stihne zápas s Lotyši?

Voráček se nezúčastnil předzápasového rozbruslení, ale trenéři nechystají žádnou záložní variantu. Počítá se s tím, že se do duelu s Lotyšskem, jenž začíná ve 20:15, stihne vrátit.

„Neměl by to být problém. Česko, respektive Morava je blízko. Sednete do auta a za chvíli jste tam. Snad už nikdo další rodit nebude,“ usmál se asistent trenéra Robert Reichel. „I pro Vorase je fajn, že porod už proběhl a nemusí ho řešit během zápasů.“

Také Bartošák měl štěstí, že se narození potomka mohl zúčastnit osobně. Po úvodním duelu na mistrovství se Švédy dostal zprávu, že se porod blíží, a tak okamžitě odjel do Ostravy. Voráčka osud přistihl pro změnu s dostatečným předstihem před utkáním.

Není neobvyklé, že se hráčům během šampionátů rodí děti. V roce 2000 to zažil například forvard Václav Prospal, jehož syn už nyní nastupuje za České Budějovice v první lize. „Ale dvě děti, to jsem ještě nezažil,“ usmál se Reichel.

„Já nic podobného ještě nezažil. Když kluci vědí, že mají porod v květnu, tak většinou zůstávají doma. Je skvělý, že se rodinky rozrůstají a všichni jsou zdraví. A hlavně je super, že se to Vorasovi povedlo ještě před čtvrtfinále,“ reagoval obránce Radko Gudas.



S lajnou Vrána, Faksa, Palát

I kdyby však Voráček návrat nestihl, mají trenéři dostatek variant, jak poskládat sestavu, do které se proti Lotyšsku nejspíš nevejde Filip Chytil (možná na něj zbyde pozice třináctého útočníka).

Doplatil na příjezd Radka Faksy, jenž vytvoří formaci s Jakubem Vránou a Ondřejem Palátem. Ten říká: „Známe se dlouho a věřím, že budeme hrát dobře. Faksič je silný na buly, což nám teď určitě pomůže, vyhrává také souboje v rozích, což se proti urputným Lotyšům bude hodit.“

Česko vs. Lotyšsko Online reportáž ve čtvrtek od 20:15

Večer se nedá čekat pohledný hokej, Lotyši hrají především z obrany, aby dlouho udrželi nerozhodný stav a rozleptali psychiku soupeře. „To je samozřejmě nepříjemné, ale je to součást turnaje. Takových zápasů nás teď čeká víc. Musíme se s tím poprat,“ říká Palát.



Recept na úspěch? Zlomit co nejdříve odpor outsidera rychlým gólem, to je ideální scénář. A také pochopitelně nastoupit k utkání se skromností a nic nepodcenit.

„Ukazovali jsme si na videu chyby ze zápasu s Ruskem a dnes se ještě podíváme na detaily lotyšské hry. Půjdeme do duelu s odhodláním vyhrát. Čekám těžké utkání, ale jsme dost silní na to, abychom to zvládli,“ věří Reichel.