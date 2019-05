Hokejisty možná posílí Faksa, Polák se účasti na mistrovství vzdal

MS 2019

Zvětšit fotografii Radek Faksa z Dallasu útočí v duelu s Nashvillem. | foto: AP

dnes 13:29 13:04

Bratislava (Od našeho zpravodaje) - Vedení hokejové reprezentace by uvítalo, kdyby ji na mistrovství světa v Bratislavě posílil útočník Radek Faksa. Jeho Dallas v noci vypadl ze Stanley Cupu a on sám v průběhu sezony přislíbil, že by na turnaj přijel. "Jenže jisté to ještě není," upozorňuje generální manažer Petr Nedvěd.

