Faksa pomůže hokejistům už v sobotu, Francouz dorazí v neděli

Do úvodního duelu proti Švédům, který začíná v pátek ve 20:15, nastoupí v bráně Patrik Bartošák, jemuž bude krýt záda Šimon Hrubec. Jakub Kovář tým opouští, protože dopředu avizoval, že chce být pouze jednička. Jenže výkonnostně trenéry nepřesvědčil.

„Překvapilo mě ale, jak ten verdikt vzal. Čekal jsem to horší, ale my jsme to nerozhodli. On si to rozhodl sám, protože chtěl být na mistrovství jenom jako jednička. Ale shodli jsme se, že v takové formě není,“ pravil hlavní kouč Miloš Říha.

S příjezdem Francouze se však situace může ještě změnit. Kouč brankářů Zdeněk Orct nezastírá, že by byl rád, kdyby chytal právě jeho bývalý svěřenec z Litvínova, na druhou stranu uznává: „Nevím, jak na tom bude s časovým posunem a jak se bude cítit. A Patrik je také kvalitní brankář, takže ještě uvidíme.“

Kde nastoupí Faksa, to zatím není jasné. Říha mezitím dopsal na soupisku jedenáctého útočníka, kterým je Tomáš Zohorna. Ten bude nastupovat ve čtvrté lajně.

„Celkově jsme se vrátili k sestavě z Brna, protože se mi to na tréninku úplně nelíbilo. Kluci jsou na sebe navíc zvyklí,“ vysvětlil Říha.



Sestava by tedy vypadat následovně:

Bartošák - Hronek, Kolář - Rutta, Moravčík - Gudas, Sklenička - Musil - Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - Vrána, Kovář, Kubalík - Řepík, T. Zohorna.

