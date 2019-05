Bartošák, Kovář, či Francouz? Jasnou jedničku nemáme, říká kouč brankářů

Jedním z hlavních mužů, kteří tuto otázku rozseknou, je reprezentační trenér gólmanů Zdeněk Orct. Ten, stejně jako hlavní kouč Miloš Říha, nechtěl den před úvodním duelem se Švédy nic prozradit.

Česko - Švédsko Sledujte v pátek od 20.15 online.

„Můžu vám ale říct, že to vykrystalizovalo už během přípravných zápasů a v tuhle chvíli to nijak extra složité rozhodnutí není,“ tvrdí Orct.

Opravdu? Francouz u týmu ještě není, Hrubec bude nejspíš trojkou, takže se rozhodujete mezi Bartošákem a Kovářem. Co je při vašem uvažování nejdůležitější?

Aktuální forma. Koukáme se samozřejmě i na soupeře, ale ten je v rozhodovacím procesu až na druhém místě. Nejvíc jde o aktuální formu.

Jenže tu má dobrou Bartošák i Kovář.

To je pravda, ale já se přesto dokázal nějakým způsobem rozhodnout. Je to příjemné rozhodování. Chtěl bych ale zdůraznit, že nemám rád dělení na jedničku a dvojku.

Proč? Chytá přece vždycky jen jeden...

To ano, ale pokud není jeden gólman od druhého výkonnostně vyloženě odskočený, jako byl třeba kdysi v Litvínově Francouz, tak se nedá takhle uvažovat. Když jsou oba brankáři vyrovnaní, tak bych nerad dopředu jednomu z nich řekl, že bude jednička celý turnaj. To se může totiž rychle změnit. Vliv na to má zdravotní stav, zápas a aktuální forma.

Zkuste říct přednosti u obou gólmanů. Jaké jsou nejsilnější stránky u Bartošáka s Kovářem?

Když začneme u Patrika, tak u něj potřeba říct, že je jak malé dítě. Hokej je pro něj hračka a když mu ji vezmete, tak je to strašný. Strašně chce chytat, za každou cenu. Zato Kuba Kovář je podstatně vyzrálejší a starší gólman, který je víc přemýšlivý. Do technických detailů, jak kdo chytá, do toho bych se nepouštěl.

MS v hokeji 2019 Kompletní program

Mistrovství je náročné, protože se hraje hodně zápasů v málo dnech. Jste příznivcem toho, aby se gólmani střídali?

Dalo by se říct, že jo, ale všechno se odvíjí od prvního zápasu. Když ho vyhrajeme s nulou, tak se těžko gólman vyndavá. Proto nechci říkat, že se budou střídat. Počkáme si.

A co Pavel Francouz? Jakou bude mít roli on?

Vůbec nedokážu posoudit aklimatizaci brankářů po příletu ze zámoří. Nevím, jak se bude cítit, když dorazí. Takže ho dopředu nepovažuju za jasnou jedničku. Chtěl bych ho vidět. Myslím, že jsme s Pavlem na nějaké pozici v týmu domluvení.

Jak moc těžké je s gólmany pracovat po psychologické stránce, když chtějí všichni chytat? A jak vám pomáhá, že se do toho dokážete jakožto bývalý gólman vcítit?

To si myslím, že je moje devíza. Umím se vcítit do hlav gólmanů. To mi pomáhá. Psychika je u gólmanů to nejdůležitější. Všichni jsou rychlí, všichni umí chytat, ale aby byli dobře připravení, tak musí být v pohodě a naladění na zápasy psychicky.

Musíte být tedy psycholog?

No, já jako psychopat jsem psycholog. To je dobrý...(smích) Ale jo, určitě psycholog musím být.