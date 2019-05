Kometa, která posílá rakety. Hronek by na šampionátu neměl chybět

„Trošku unavený jsem, ale dobrý,“ ujistil Hronek poté, co zvládl první reprezentační trénink. Ve čtvrtek už nastoupí v přípravě proti Finsku (online 17.30). Šampionát na Slovensku začíná za osm dní. „Je nás tady hodně, musím se o to porvat,“ prohodil mladý bek.

Po Hronkově příletu a připojení třineckého Davida Musila, jemuž po mistrovských oslavách ještě ve středu párkrát přeskočil hlas, má nyní reprezentační trenér Miloš Říha k mání stále ještě dvanáct zadáků! „Pokud se zázračně neuzdraví Kempný nebo Šimek, další už nemáme,“ zavtipkoval Říha.

Obrana je první postem, kde bude už jen škrtat.

Ačkoli Říha i o borcích ošlehaných sezonami v NHL tvrdí, že nemají nic jistého, bylo by trestuhodné Hronka do slovenské výpravy nezařadit. Vždyť i reprezentační manažer Petr Nedvěd o něm prohlásil: „Je to obrovský talent, který nám vzadu pomůže. Taková naše kometa, která vystřelila.“

Hronek už loni na šampionátu v Dánsku jako neznámý bažant z AHL příjemně překvapil. Tvrdá rána, skvělý pohyb, podpora ofenzivy.

Od podzimu svoje přednosti jinoch z Hradce Králové ukazoval v nejslavnější lize světa. Kouč Red Wings Jeff Blashill jeho rakety od modré využíval při přesilovkách, Hronek nastupoval proti nejlepším lajnám soupeře a sezonu zakončil s bilancí 5+18, což mu se 46 starty vypočítalo solidní průměr půl bodu za zápas.

Na takovou hodnotu se za posledních pět let v NHL nevydrápal žádný český obránce, což jen číselně vyjadřuje dlouhodobý nedostatek kvalitních ofenzivních beků. Hronek je v jedenadvaceti letech příslib pozitivnějších zítřků.

„Ty body jsou super. K nějakým vítězstvím jsem přispěl, ale raději bych byl, kdybychom častěji vyhrávali,“ řekl Hronek.

Z farmy se vrací silnější

Ani on se v trápícím Detroitu nevyvaroval chyb, které byly mnohdy logickou daní za jeho mládí. Navíc Red Wings je silně konzervativní organizací, kde v defenzivě prim hrají (pokud jsou zdraví) třicátníci.

I proto Hronek několikrát v sezoně sedl do auta a odřídil 250 kilometrů do Grand Rapids, kde sídlí farma Detroitu a kde se potkával s krajany Šulákem, Frkem nebo Zadinou. „Nebylo to lehké, nebyl jsem na stejném místě. Cestování bylo trošku náročnější, ale zvládal jsem to za dvě hodinky,“ líčil Hronek. „V Grand Rapids jsem měl byt, v Detroitu jsem spával na hotelu.“

Česká reprezentace před MS Hned osm posil z NHL nasadí Miloš Říha do středeční přípravy s Finskem. Kapitánem výběru bude Jakub Voráček, zámořský útok vytvoří Michael Frolík, Dominik Simon, Dmitrij Jaškin. V sestavě bude i Filip Chytil a obránci Radko Gudas, Jan Rutta a Filip Hronek. S týmem trénuje už i Ondřej Palát, v pátek se připojí i washingtonský útočník Jakub Vrána. Reprezentace dál čeká na vývoj play off v NHL. San Jose s útočníkem Tomášem Hertlem vede 2:1 v sérii nad Coloradem. Columbus stejným poměrem vede nad Bostonem, kde má národní tým Davidy Pastrňáka s Krejčím. Trenéři nevzdávají ani snahu o Petra Mrázka, který však nedochytal první duel Caroliny proti Islanders.



Příští sezonu by se to mohlo změnit a Hronek si klidně může hledat stálé bydlení ve městě automobilů. Testy odolnosti zvládl. „Posílali jsme ho dolů, ale pokaždé se vrátil lepší než předtím,“ řekl kouč Detroitu Blashill. Red Wings také mají nového generálního manažera - klubovou ikonu Steva Yzermana, který musí po třech sezonách bez play off udělat změny.

„Uvidíme, co se stane,“ pokrčil Hronek rameny. „Odlétal jsem hned druhý den po vyřazení z AHL, s nikým jsem moc nemluvil. Budeme se bavit až po mistrovství světa.“

Trenér Říha ve středu Hronka na tréninku postavil k Janu Kolářovi, který je ve 32 letech třetím nejstarším borcem širokého výběru. „Nejen obranu stavíme tak, aby v ní byli zkušení, střední generace a mladší hráči, kteří to oživí,“ nastínil reprezentační trenér.

Uchazeče o šampionát už na turnaji Euro Hockey v Brně prověří švédský talent Pettersson nebo ruské superkomando Ovečkin, Malkin, Kučerov. „Je dobré vědět, že jdete na led proti takovým hvězdám. Musíte si na ně dát pozor,“ řekl Hronek. „Ale nepřipravuju se na ně nějak extra.“

Na rozdíl od řady reprezentačních kolegů z obrany si už zvykl, jaké to je proti nim hrát.