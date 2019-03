Ve Švýcarsku sbíral ocenění, Chicago mu chce dát šanci. Chytne ji Kubalík?

První český hokejista, který ovládl bodování švýcarské ligy, by v příští sezoně mohl Ambri-Piottu vyměnit za zámoří.

Práva na Kubalíka před pár týdny získalo Chicago. A generální manažer klubu Stan Bowman potvrdil, že s ním pro příští sezonu počítá. „Očekáváme, že příští rok bude v našem týmu. Podepíšeme ho,“ řekl Bowman pro The Athletic.

„Pokud ho vyměnili, nějaké úmysly s ním určitě mají,“ přikývne i Robert Reichel, dlouholetý hráč NHL a v současnosti jeden z trenérů národního týmu.

„Raději o tom nechci vědět, člověku to jen motá hlavu,“ poví sám Kubalík. „Teď se soustředím, abych hrál co nejlépe.“

Ve středu, osm dní po konci ve čtvrtfinále play off, znovu nazul brusle. Oblékl si modrý tréninkový dres s výraznou lví hlavou a v pražském Edenu se připojil k první várce reprezentantů, která se od pondělka chystá na květnový šampionát na Slovensku.

Kouč Miloš Říha - stejně jako jeho pobočník Reichel - pronesl, že účast v Bratislavě si mohou vybojovat všichni hráči z kempu. Rozhodne forma, výkony v přípravě, zdraví i počty posil z NHL. Pokud nenastane něco nepředvídatelného, Kubalíkovo jméno by v závěrečné nominaci nemělo scházet.

O reprezentačních útočnících z Evropy můžete vymyslet ledajaká pozitiva - mají cit pro hru, zkušenosti, bojovnost, šikovnost. Jenže ryzího střelce (snad až na třicátníka Gulaše) mezi nimi nenajdete.

Kubalík jím je.

Ve 23 letech má navíc dravost a velký potenciál, který už naplno ukázal i za hranicemi. Trenéři a kapitáni ze švýcarské ligy ho zvolili nejužitečnějším hráčem základní části. Podobná ocenění v respektovaných zahraničních soutěžích čeští vyslanci poslední roky nesbírají.

Pod Říhou v reprezentaci odehrál šest mačů, připsal si šest tref. Góly se od něj čekají dál. „Snažím si to nepřipouštět,“ prohodí Kubalík. „Už jsem to zažil v Plzni , kdy se mi začalo dařit, ale neuměl jsem s tím pracovat. Sám jsem od sebe očekával, že musím, ale bylo to jen horší.“

Přibývající duely nebo rozpravy se starším bratrem Tomášem mu pomohly. „Je vyzrálejší, udělal velký pokrok,“ chválí ho i Reichel.

Kubalíka i další potenciální reprezentanty sledoval při zápasech na inspekční cestě po Švýcarsku. „V lize se hodně bruslí, dohrávají se souboje, nebývá moc šancí a góly padají hlavně z přesilovek,“ líčí pozorovatel Reichel. „NHL je pořád úplně jiný sport.“

Na druhou stranu prosadit se ve Švýcarsku má v zámoří zvuk, s čímž souhlasí i Kubalík: „Hodně se to zvedlo, když v Curychu hrál Auston Matthews. I při výlukách spousta hráčů z NHL hraje ve Švýcarsku.“

Aby český šutér uspěl i za mořem, pokoušel se zlepšovat i ve hře ve vlastním pásmu. Ačkoli sbíral body po hrstech, v kolonce +/- mu blikaly záporné hodnoty. „Učil jsem se, jak v obranném pásmu lépe vykrýt prostor, jak pracovat s holí a jak se chovat v předbrankovém prostoru,“ líčí Kubalík. „Ať budu kdekoliv, nemusím tam hrát první přesilovku a budu muset pomoct něčím jiným.“

Kouč Cereda ho v závěru sezony dokonce posílal na led při dvojnásobných oslabeních. Že by Kubalíkovi univerzálnost pomohla jako nováčkovi v zámoří?

„Podle mě je to pořád hráč pro první dvě lajny a na přesilovku,“ tvrdí Reichel. „Šanci na NHL má, ale potřebuje se dostat do klubu, kde bude mít místo, aby dával góly, musí mít i štěstí na trenéra,“ doplňuje.

Slavný klub z Chicaga za posledních devět let slavil tři Stanley Cupy, jenže i na Blackhawks dolehla bída. Letos si nezahrají play off, v sezoně vyměnili generálního manažera. Omlazují sestavu, v níž se uchytil český rodák s německým pasem Dominik Kahun.

Že by se počet Dominiků z Čech v Chicagu zdvojnásobil? „Uvidíme, co - a jestli vůbec něco - se bude dít v létě,“ poví Kubalík. „A když ne, dál mi běží smlouva v Ambri,“ dodá klidně.

Při zmínce, že Chicago zahájí sezonu říjnovým mačem proti Philadelphii v Praze, se mu rozzáří oči: „To jsem nemohl neslyšet. Super zpráva.“

Byl by to super debut.