Při oslavách přišel o hlas. Teď Musil myslí na šampionát

V neděli David Musil přispěl k domácímu vítězství 4:2 v šestém finálovém zápase proti Liberci, kterým si hokejisté Třince zajistili zisk mistrovského titulu. A ani neměl pořádně čas to oslavit.

Už o necelých 24 hodin později totiž šestadvacetiletého obránce kontaktovali z národního týmu.

„Zavolali mi a domluvili jsme se, že přijedu na trénink,“ líčí Musil. „Nijak jsem nepřemýšlel nad tím, zda budu pozvaný, nebo ne. Možná jsem v to doufal, ale nejdřív jsem si chtěl užít to, že jsme vyhráli titul. A pak už jsem nad tím ani přemýšlet nemusel,“ usmál se.

Namísto bujaré párty se tak rodák z kanadského Calgary, který hokejově vyrůstal v Jihlavě, bleskově rozjel do Brna. Právě tam reprezentace o tomto víkendu hraje závěrečný turnaj před mistrovstvím světa na Slovensku.

„Jsem rád, že jsem tady. A určitě mi není líto, že bych mohl ještě oslavovat,“ má jasno starší se synů bývalého reprezentačního obránce a později trenéra Františka Musila. „Vždy je pěkné si prodloužit sezonu, když člověk takhle dostane příležitost. Chtěl bych se ukázat.“

O tom, zda se probojuje do konečné nominace, zatím raději neuvažuje. „Bylo by to krásný,“ zasní se někdejší dvojnásobný účastník světového šampionátu hráčů do 20 let. „Teď tady máme ale teprve České hry v Brně a pak už to nebude na mně, rozhodnou trenéři,“ uvědomuje si.

Česko - Švédsko Sledujte od 18.30 online.

Ve čtvrtečním zápase proti Finsku (Češi prohráli 2:3) ještě nenastoupil. Musí tak doufat, že pozornost hlavního kouče Miloše Říhy případně zaujme v dnešním duelu se Švédskem (od 18.30) nebo nedělním proti Rusku (od 18.00).

„Budu dělat, co budu moct. To je jediné, co mohu ovlivnit,“ dává si Musil jasný úkol. „Je každopádně příjemné hrát doma v Česku. Dorazí rodina, bude to fajn. Mohlo by být tady na Kometě pěkné, že třeba jednou budou fandit i mně,“ zmiňuje tradičně výborné publikum v brněnské DRFG Areně.

Musil má za sebou poměrně náročný program. V play off však uspěl i individuálně, když ovládl Radegast index – hodnocení nejbojovnějších hráčů Generali play-off Tipsport extraligy. Únavu však podle svých slov necítí.

„Mně dobilo energii, že jsme vyhráli titul a ta sezona měla takový konec,“ pochvaluje si. „V hokejové kariéře jsou momenty, na které člověk nikdy nezapomene. Tohle bude pro mě určitě jeden z nich. Vyhrát titul kdekoliv je neskutečný úspěch a zážitek na celý život.“

Pochvaly se dočkal také od otce, dlouholetého hráče kanadsko-americké NHL. „Táta byl pyšný. Jen mi říkal, ať si to užiju,“ podotkl Musil.

A to se povedlo. Při křepčení s mistrovským pohárem dokonce přišel i o hlas. „To bylo ještě na ledě, jak jsme slavili po zápase,“ líčí. „Pak jsme ještě na chvilku vyrazili do města, ale přepadla nás únava, takže se šlo domů docela brzo. Nebýt tady, asi bychom ještě s klukama někam zašli,“ tuší novopečený extraligový šampion.